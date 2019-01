Iavoloha – Deux coffres braqués à la station Shell

Six bandits munis de fusils et d’arme de poing ont attaqué la station-service Shell Iavoloha. Presque au même moment, un gang a assailli la résidence du gérant à Ambohijanaka.

Scènes de film à Iavoloha. Hier aux petites heures, deux escouades de bandits armés ont assailli la station-service Shell ainsi que la résidence du gérant. Les malfaiteurs ont frappé dans la nuit de dimanche à lundi aux alentours de minuit et demie. Les braqueurs qui se sont abattus sur la station-service étaient au nombre de six. Brandissant un pistolet automatique ainsi que deux fusils de chasse, ils ont tenu en respect les personnes sur place. Les voleurs opéraient à visage découvert d’après les informations recueillies sur place. À la lumière des préjudices déclarés aux forces de gendarmerie, la bande a fait main basse sur deux coffres contenant de l’argent. Par ailleurs, la valeur dérobée n’est pas communiquée. Sous la menace d’armes à feu, les employés présents sur les lieux au moment des faits n’ont pas opposé de résistance. Aucun affrontement n’a été signalé lors du braquage et aucune victime n’est à déplorer. De visu, les bandits étaient bien informés.

Introuvables

Connaissant l’existence des coffres, ils savaient exactement ce qu’ils voulaient et se sont préparés en conséquence. Faute d’avoir le temps d’ouvrir les coffres sur place pour mettre la main sur le contenu, ils les ont littéralement emportés. Sitôt le butin tombé dans leur escarcelle, ils se sont évanouis dans la nature en s’évaporant dans la pénombre totale.

La bande s’est fait la malle sans être poursuivie, ce qui a compliqué la tâche des gendarmes venues à la rescousse. Alertée du braquage, la brigade territoriale de la gendarmerie nationale à Andoharanofotsy a, en effet, dépêché des éléments d’intervention sur place. Faute d’indice et d’indications fiables sur la direction des fuyards, ils ont eu beau passer au peigne fin les environs, sans pour autant retrouver les traces des malfaiteurs. Alors qu’ils effectuaient le constat, le gérant de la station-service prise pour cible a été averti de l’attaque qui venait de se commettre. Coïncidence malheureuse, celui-ci a informé les gendarmes que sa maison à Ambodiakondro Ambohijanaka venait aussi d’être la proie d’une bande organisée. Un téléviseur à écran plat a été subtilisé dans le domaine d’après les premiers préjudices déclarés.

La gendarmerie poursuit les recherches des auteurs de la double attaque armée ainsi que les complices potentiels.