Éditions – Olynca Rabenoely sort « Parata » ce jour

Olynca Rabenoely a achevé son premier livre, « Parata ». il sera officiellement présenté au grand public aujourd’hui à 10h30 à la Bibliothèque nationale Anosy.

Satisfaction. Olynca Rabenoely est visiblement ravie d’annoncer la sortie officielle de son premier livre intitulé « Parata ». L’auteure et ses collaborateurs vont présenter ce nouveau produit devant les cibles à la Bibliothèque nationale à Anosy ce jour à 10 h30.

Cette journée de mardi 22 janvier est particulièrement marquante pour Olynca Rabenoely. Elle a pu concrétiser un projet qui lui tenait à cœur « Il m’a fallu presque cinq années pour réaliser ce premier livre. J’ai pris mon temps dans le souci d’offrir un travail de qualité. Ce livre contient des contes en malgache officiel, des contes en dialecte de quelques régions et des contes en français », précise-t-elle.

« Les contes ont été utilisés par les anciens dans l’éducation afin de transmettre des messages aux enfants, pour les encadrer. Et son efficacité a fait ses preuves. C’est pour cette raison que j’ai choisi de m’exprimer à travers les contes », ajoute-t-elle.

Olynca Rabenoely avoue qu’elle a été portée par la poésie et par les théâtres radiophoniques, depuis son enfance. Elle préside actuellement une association des femmes dénommée « Mazava saina » à Andapa. « Notre association œuvre dans la protection des droits des enfants dans le district d’Andapa. Et mon livre met en valeur la culture malgache, les droits des enfants et surtout l’environnement », mentionne-t-elle.

Honorables invités

Cette présentation officielle est en étroite collaboration avec le ministère de la Culture et l’association Opération Bokiko. Rahetilahy, directeur de la Bibliothèque nationale de Madagascar se chargera de présenter au grand public « Parata » ainsi que tous ceux qui ont contribué à porter à termes ce projet d’œuvre littéraire. Ce sera aussi l’occasion pour lui d’exposer les activités de la Bibliothèque nationale.

Quant à l’auteure, elle introduira la présidente de l’association Opération Bokiko, Michèle Rakotoson, laquelle se chargera d’exposer les rôles du livre, et en même temps de dresser un petit bilan et les perspectives à atteindre de son association, pour cette année.