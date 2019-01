Éboulement – L’évacuation d’urgence comme seule option

La pluie incessante à de nouveau secoué les pierres de la Haute Ville. Les habitants des zones rouges ne sont pas à l’abri du danger.

Cent cinquante personnes issues du fokontany de Tsimialoanjafy et d’Ambohi-potsy sont évacuées dans la grande salle de fokontany d’Andohamandry actuellement. Une alerte vigilance a été lancée par le Bureau national de gestion des risques et des catastrophes, dimanche soir, pour cinq fokontany dans la partie de la Haute Ville à savoir Ambohipotsy, Manjakamiadana, Andoha-mandry, Andafiavaratra et Ampamarinana. D’après l’enquête au niveau du fokontany d’Ambohipotsy, la plupart des maisons sont des anciennes constructions

« L’adresse de toutes les personnes habitant dans les zones rouges est très ancienne. Cela veut dire que ces maisons ont été implantées sur ces lieux depuis longtemps. Ce qui est grave c’est que certains sinistrés de l’année dernière font encore partie des sinistrés cette fois-ci. Si un mur s’est effondré l’année dernière, les occupants les reconstruisent et s’y abritent toujours», affirme Martial Andrianambinintsoa, chef fokontany d’Ambohipotsy.

Ces habitations sont construites en briques crues. Cela favorise les glissements de terrain. Le chef fokontany ajoute qu’il est difficile de les interdire de construire des maisons suivant les normes car leur situation financière ne le leur permet pas.

Manque de matériel

Les sinistrés exercent leurs activités quotidiennes mais dorment seulement sur ce lieu la nuit. Ils ne peuvent rejoindre leur foyer que si la situation est maîtrisée. Les pierres peuvent s’écrouler à n’importe quel moment. Ces maisons resteront encore inhabitables pour un moment car le coup de soleil fait craquer les pierres.

Plusieurs zones à risque de glissement de terrain ont été détectées depuis des années dans la capitale mais le matériel pour prévenir cette catastrophe manque. Des études scientifiques ont été déjà effectuées. Les seules dispositions du Bureau national de gestion des risques et des catastrophes reposent sur l’évacuation immédiate lorsque des fortes pluies s’abattent sur ces zones. « Nous nous fions encore aux indicateurs d’alerte pour l’intervention. Nous ne pouvons pas encore mesurer le temps où une pierre peut s’écrouler. Nous ne possédons pas le matériel nécessaire comme un GPS référentiel ou un détecteur de mouvement de sol. Nous avons déjà fait des efforts mais il faut un financement extérieur pour finir ces travaux », explique Lalah Andriamirado, technicien au sein de BNGRC. Même si l’option évacuation reste la seule précaution d’urgence, il n’existe pas de lieu pour déplacer tous les ménages concernés. à part la Haute Ville, les zones à risques sont localisées à Tsiadana, Fort Voyron, Andrefan’Ambohi-janahary, Ambohipo et Ambohitrarahaba.