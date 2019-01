Banque Africaine de Développement – Grand partenaire et mobilisateur de financement

Le groupe de la Banque Africaine de Développement (BAD) appuie dans la mobilisation de financement pour la centrale de Sahofika ainsi que d’autres programmes.

Soutien confirmé. L’un des plus grands projets hydro-électriques du pays avec une capacité de 192 MW, et bientôt mis en place à Sahofika, dans la région Vakinankaratra, est grandement soutenu par le Groupe de la Banque Africaine de développement (BAD). D’un montant total de près de 868 millions de dollars, la nouvelle centrale de Sahofika nécessite la contribution de financements du secteur privé d’au moins 700 millions de dollars.

« La BAD joue le rôle de catalyseur dans la mobilisation de financement pour Madagascar. Le groupe se constitue en partenaire arrangeur pour aider à mobiliser les autres partenaires à cofinancer des projets. Pour le cas de Sahofika, la BAD fournit une garantie partielle de risque au gouvernement. Nous travaillons beaucoup sur la structuration financière du projet. Le contrat de concession devra être bouclé cette année » a expliqué hier Tankien Dayo, économiste auprès du groupe de la BAD à Madagascar lors d’une rencontre avec la Presse. Le groupe indique apporter par ailleurs une contribution de financement à hauteur de 100 millions de dollars. La centrale de Sahofika apportera un appui important à l’approvisionnement en électricité du Réseau interconnecté d’Antananarivo (RIA) et périphéries allant de Toamasina jusqu’à Fianarantsoa.

En cours

L e groupe informe qu’il a été un catalyseur de levée de ressources additionnelles pour combler le gap de financement de 2016 pour permettre d’éponger les dettes de la compagnie Air Madagascar. D’où, un deuxième prêt auprès de la Deutsche Bank pour un montant de 40 millions de dollars à des conditions très favorables. Le programme de prêts au titre de l’année 2019, notamment pour la transformation de l’Agriculture entrera également en cofinancement. Le projet de renforcement et d’interconnexions des réseaux de transport d’énergie électrique sera cofinancé à hauteur de 130 millions d’euros.

La rencontre d’hier a par ailleurs rappelé les cinq principales priorités d’intervention du groupe de la BAD dans sa stratégie décimale. Eclairer et alimenter l’Afrique en énergie, Nourrir, Industrialiser, intégrer l’Afrique et améliorer les conditions de vie des populations africaines. « L’année 2018 a été riche en réalisations si l’on ne cite que le projet de réhabilitation du périmètre irrigué de Bas Mangoky, le projet de réhabilitation des infrastructures agricoles dans le Sud-ouest (PRIASO), avec 20 000 ha de terres irriguées et aménagées et 100 000 tonnes de production additionnelle de riz par an, de création de quelque 20 000 emplois, des projets de réhabilitation des RN34-35, et la RN9» a détaillé l’économiste du groupe de la BAD. Près de 321 millions de dollars seront décaissés cette année et injectés dans six principaux secteurs à savoir l’agriculture, l’environnement, la gouvernance, l’Energie, le transport, l’eau potable et l’assainissement.