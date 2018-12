Trouble post – électoraux – Mise en garde de la communauté internationale

Le GIS-M a tenu une réunion, hier, pour faire le point sur la situation post second tour. La déclaration qui s’ensuivit avertit fermement contre les tentatives de troubles.

Une mise au point ferme. C’est ainsi qu’une source diplomatique résume la déclaration du Groupe internationale de soutien à Madagascar (GIS-M), publiée, hier. Une mise au point ferme, pour prévenir les velléités de créer des troubles postélectoraux. Le contenu de la déclaration du GIS-M est, toutefois, plus direct que les explications de la source et sonne plus comme un avertissement ferme.

Le texte partagé à la presse rapporte clairement « une mise en garde », des candidats et de leur entourage respectif. Le Groupe appelle alors, ces derniers à faire preuve d’esprit de responsabilité et d’engagement envers l’intérêt général de Madagascar et de son peuple, ainsi qu’à respecter en toutes circonstances les lois et règlements en vigueur et à s’abstenir de tout acte qui soit de nature à perturber le processus en cours ou à engendrer des troubles.

La déclaration souligne, par ailleurs, dans ce contexte, (…) la responsabilité particulière des deux candidats et de leur entourage respectif par rapport aux réactions éventuelles des segments de la population qui soutiennent chacun d’entre eux et les mettent en garde contre toute incitation, par commission ou omission, à des actes susceptibles de porter atteinte à la sécurité des personnes et des biens.

La réunion d’hier, selon la déclaration, a été à l’initiative de l’Union africaine (UA). Il y est souligné que le GIS-M représente la communauté internationale dans son ensemble. La liste des participants à la réunion a même été publiée. Une vingtaine de partenaires bilatéraux et multilatéraux de la Grande île ont pris part à la déclaration à l’issue de la réunion d’hier.

Des mesures si nécessaire

Le GIS-M est l’évolution du Groupe international de contact pour Madagascar (GIC-M), pour soutenir la consolidation des acquis démocratiques de la Grande île. Du temps de la Transition, cette coalition diplomatique a grandement influé sur la sortie de crise. Il a, notamment, été l’artisan du ni…ni, durant la présidentielle de 2013.

À la mise en garde donc, le GIS-M ajoute une exhortation des deux finalistes de la présidentielle à respecter scrupuleusement les prérogatives de la CENI [Commission électorale nationale indépendante] et de la HCC [Haute cour constitutionnelle] en matière de proclamation des résultats de l’élection et à s’en tenir exclusivement aux voies légales pour le règlement de tout contentieux ou toute contestation.

Tsehenoarisoa Rabenja, directeur de campagne du candidat Marc Ravalo­manana, hier, a officialisé une intention d’engager des démarches judiciaires des requêtes suivant les lois électorales. Tout en dénonçant des irrégularités et des tentatives de fraudes allant jusqu’à des agressions physiques, il a, aussi, annoncé que le camp du candidat numéro 25 compte publier ses résultats par région.

Une décision que le camp Ravalomanana motive par l’idée que les résultats publiés par les entités concernées tendent à devenir une préparation psychologique à la victoire d’un candidat. Face à la presse, à son quartier général, hier, Marc Ravalomanana, himself, a soutenu, si l’élection s’est bien déroulée suivant le processus démocratique, personne ne contestera les résultats. Face aux tentatives de fraude, toutefois, je m’en lave les mains puisque j’ai, aussi, mes partisans.

Pour prévenir de probables contestations extra-légales de l’issue de l’élection, le GIS-M, dans sa mise en garde, indique que la communauté internationale pourrait être amenée à prendre des mesures que l’évolution de la situation rendrait nécessaires (…) et dans ce contexte, ont décidé de continuer à se consulter sur les mesures qui pourraient s’avérer nécessaires pour le renforcement de l’autorité de la volonté populaire telle qu’exprimée le 19 décembre 2019.

La déclaration internationale ajoute que les membres du Groupe se sont convenus de continuer à suivre de près le développement de la situation et à entreprendre, en direction des parties malgaches, des efforts tendant à faire respecter par elles les résultats de l’élection présidentielle tels qu’ils auront été établis et énoncés par la CENI et la HCC.