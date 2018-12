Session extraordinaire – La loi sur les avoirs illicites réétudiée

La cinquième session extraordinaire parlementaire de cette année a officiellement démarré hier pour un délai maximum de douze jours. Deux lois sont en examen.

Enjeux. La loi longuement appréhendée par les parlementaires doit être absolument étudiée en cette fin d’année. Cette loi a toujours été indiquée capitale pour l’avenir économique du pays. Repoussé à plusieurs reprises, un examen profond n’a pu se faire et la loi sur le recouvrement et l’affectation des avoirs illicites n’a pu être adoptée depuis deux ans. Cette fois-ci l’examen doit trouver une issue avant le 1er janvier 2019. Le délai imparti pour l’examen de deux lois importantes n’a pas suffi lors de la deuxième session ordinaire, notamment en raison des élections présidentielles.

Le parlement est ainsi convoqué, sur décision du conseil des ministres le 17 décembre dernier, à étudier avec cette loi sur le recouvrement et l’affectation des avoirs illicites, la loi sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. À l’ouverture de la session extraordinaire hier, le président du Sénat par intérim, Mananjara Randriambo­lolona, a fait émerger dans son discours l’ultime importance de l’adoption de ces deux lois. « Je crois en la sagesse des parlementaires et je les invite à se pencher sérieusement sur l’examen de ces deux projets de loi », a-t-il déclaré.

Incompréhension

La constitution impose un délai de douze jours pour traiter en profondeur ces projets de loi en session extraordinaire. « L’image du pays en matière d’investissements est le principal enjeu de ces lois », comme l’a maintes fois souligné le directeur général des renseignements financiers, Lamina Boto Tsaradia.

Les parlementaires appréhendent principalement « la confiscation de biens mal-acquis avant jugement » dans les détails de cette loi, comme l’a fait savoir Freddie Mahazoasy, vice-président de l’Assemblée nationale. Le Bianco rappelle ce qu’on doit comprendre dans cette proposition de loi. « La confiscation des avoirs illicites concerne les cas où une procédure de poursuite pénale a déjà été engagée à l’encontre d’une personne, mais pour des raisons qui peuvent être des obstacles de fait ou de droit, la condamnation n’a pas pu être prononcée », rassure Jean Louis Andria­mifidy, directeur général du Bureau indépendant anti-corruption (Bianco).

Les parlementaires auront ainsi le temps de débattre longuement avec le ministère de la Justice, le Bianco et les renseignements financiers. Si Madagascar ne dispose pas de ces deux lois, il paraîtra sur la liste des pays à risque du Groupe d’action financière internationale (GAFI). Les transactions financières subiront d’autres contrôles entraînant d’autres coûts pour les importateurs et exportateurs.