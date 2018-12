Santé – L’intoxication alimentaire prend de l’ampleur

Mesures. Cent trente personnes ont été victimes d’intoxication alimentaire depuis le début de l’année. À l’approche de Noël, une conférence débat au Motel Anosy hier a remis sur le tapis les dangers du manque d’hygiène dans l’alimentation. Le ministère de la santé publique a pris l’initiative de lutter contre l’intoxication alimentaire. La visée principale étant de célébrer les festivités de fin d’année loin des risques d’intoxication alimentaire. Selon Rakotovao Ravahatra Andrianirina, du ministère de la santé publique, « Chacun doit exiger la propreté concernant les repas qu’il prend et tout le monde doit être solidaire par rapport à la sensibilisation ».

Les pratiques sur la bonne hygiène en matière de repas font l’objet de sensibilisation intensive. Des formations sont dispensées aux gargotiers. Des contrôles sont également opérés. Tout cela, toujours en vue de maintenir une alimentation saine au profit des consommateurs. Les gens privilégient habituellement la restauration rapide chez les gargotes sans considérer l’hygiène et la propreté. Le rythme professionnel et scolaire favorise cette option pour les repas rapides, facilement accessibles et moins coûteux.

« La routine quotidienne oblige à prendre le repas à proximité du lieu de travail où je me trouve .Les dépenses consacrées aux repas quotidiens ne peuvent d’ailleurs pas dépasser un seuil. J’achète le repas qui correspond à mon pouvoir d’achat », affirme Tsinjo employé d’un ministère à Anosy, client habitué d’une gargote.

Sensibilisation

L’impact de l’intoxication alimentaire peut constituer une charge pour les familles. Deux formes d’intoxication alimentaire gagnent du terrain en ce moment : c’est le cas de la TIAC ou Toxi-infection Alimentaire collective dont le taux s’est réduit cette année, et l’intoxication collective par consommation d’animaux marins ou ICAM dont le taux augmente.

Ici à Antananarivo, 30 ℅ des résidents dans le second arrondissement sont victimes d’intoxication alimentaire. D’après les précisions de Andrianirina Rakotovao Ravahatra, « actuellement, nous faisons le bilan des réalisations et l’état des perspectives par rapport aux recherches faites sur la santé alimentaire. Une collaboration étroite avec les enseignants chercheurs est effectuée dans ce sens. En outre, un contrôle incessant a lieu face aux facteurs de propagation des vendeurs d’aliment à l’exemple de l’autorisation de vente ».

Diamondra Randriatsoa- Tsiory Fenosoa Ranjanirina