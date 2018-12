Omnisports – Des athlètes et techniciens primés

Reconnaissance de fin d’année. Les athlètes ayant porté haut les couleurs nationales cette saison ont été reçus hier au palais d’Iavoloha.

Les champions gâtés. Les porte-fanions malgaches qui ont brillé en compétitions internationales ont été félicités et primés par le président de la république par intérim, Rivo Rakotovao, au palais d’Iavoloha.

Deux-cent-soixante-cinq héros ont reçu les primes dont deux-cent-treize athlètes, quarante coaches et douze encadreurs. Dix disciplines ont été concernées à savoir le handball, le football, le basketball, le rugby pour les sports collectifs et en individuel l’athlétisme, la pétanque, le tennis, le tennis de table, l’haltérophilie et la natation.

Les champions continentaux ont eu une prime d’un million d’ariary chacun et 200 000 ariary pour les champions régionaux. « Le sport est un bon exemple dans la société. Il faut travailler dur pour atteindre l’objectif. Les sportifs sont disciplinés et fairplay qu’importe le résultat », tel était le message qu’a transmis le chef d’État, Rivo Rako­tovao lors de sa prise de parole.

En handball, Madagascar a remporté le titre continental IHF Trophy des juniors et l’argent chez les cadets. Aux jeux d e la CJSOI (commission de la jeunesse et des sports de l’océan Indien) à Djibouti, la délégation malgache a brillé avec quinze médailles d’or, sept d’argent et neuf de bronze.

La pétanque a réalisé un doublé en raflant les titres en triplette et en tir de précision. En athlétisme, la Grande Ile a ravi cinq ors, un en football et quatre en tennis de table. En tennis, nos jeunes raquettes ont engrangé quatorze médailles dont deux en or au championnat d’Afrique U14, une au sommet continental australe et trois autres aux circuits africains U14, ainsi que trois au­tres médailles d’argent.

Félicitation

Une des disciplines, où nos athlètes dominent en Afrique, est l’haltérophile. Deux athlètes en l’occurrence Eric Herman Andrian­tsitohaina et Vania Volo­lo­niaina ont arraché le titre de champion d’Afrique. Récemment, Rosina Randa­fison et Eric Herman Andriantsitohaina viennent de franchir la première étape de la qualification aux Jeux olympiques de Tokyo 2020 il y une semaine.

En rugby, les Makis cadettes terminent, quant à elles, deuxième avec une médaille d’argent aux Jeux Africains de la jeunesse en Algérie. Au championnat du monde de pétanque, Taratra Rakoto­ninosy a sauvé l’honneur du pays en décrochant le titre de champion du monde en tir de précision. Madagascar a aussi brillé au championnat d’Afrique avec quatre médailles d’or en kickboxing. «Je tiens à vous féliciter pour tous ces bons résultats. Malgré les difficultés qu’on a rencontrées, vous avez pu défendre les couleurs nationales en compétitions internationales, continentales et régionales » a mentionné Tsihoara Eugène Faratiana, ministre de la jeunesse et des sports. Le bodybuilder, classé sixième au mondial de Thaïlande et médaillé d’or de la Cup Of Titans à la Réunion a représenté les athlètes pour remercier l’État, les fédérations et les partenaires après la remise des primes.