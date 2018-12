Électricité – Le délestage tournant revient en force

La compagnie d’électricité et eau (Jirama) programme des coupures. Un des fournisseurs réduit son apport en carburant.

Un risque de black-out ? Le ton monte chez les clients de la Jirama, face à la longue coupure d’électricité qui s’est produite ces deux derniers jours. « Cela fait presque trois heures que nous sommes dans le noir.

La Jirama pourrait-elle expliquer cette coupure sans avertissement ? », s’est plainte Eleazara Randrianjaka, une habitante d’Anosizato, hier, dans la soirée. Les récriminations des victimes jaillissent de toutes parts sur les réseaux sociaux. Presque tous les quartiers de la capitale sont concernés, entre autres, Ambohidratrimo, Ivandry, Andoharanofotsy, Ambohimalaza, Ambato­maro, Anosibe ou encore Itaosy.

Ce n’est pas aujourd’hui que ce problème sera résolu. La Jirama vient d’informer ses abonnés d’un

« délestage tournant » par quartier ou par région, depuis hier. La « limitation de la fourniture en carburant par l’un de ses fournisseurs » est à la source du problème, indique le communiqué de cette compagnie. « C’est ce jour (ndlr : hier), à 7 heures du matin que nous avons reçu la confirmation de cette limitation. Sachant que nos réserves durent trois jours, cela ne nous laisse pas d’autres alternatives que de programmer un délestage », déclare Henri Randria­manana, directeur général adjoint de la Jirama. La durée de la coupure variera d’un quartier à l’autre. En général, elle dure trois heures. Mais des usagers ont été entendu se plaindre d’une coupure toutes les quinze minutes.

Échec de négociations

Certains craignent que ce délestage puisse perturber les résultats de l’élection. « J’ai peur qu’il y ait malversations », redoute un partisan de l’un des deux candidats à la présidentielle. Pour les autres, le souci réside dans la célébration de Noël et des festivités de fin d’année. « On risque de passer les fêtes dans le noir si la Jirama ne trouve pas de solution dans l’immédiat », lance Telle Ihaingotiana, une fidèle cliente de cette compagnie.

La Jirama promet de faire de son mieux pour rétablir au plus vite cette situation, malgré l’échec des négociations initiées par sa direction générale avec le fournisseur qui a réduit son approvisionnement en carburant à la Jirama. Pour pallier ce manque, le directeur général de la compagnie avance l’existence d’« une grande capacité hydraulique qui assurera la plupart de la consommation dans le réseau interconnecté d’Antananarivo ». Dans son communiqué, cette compagnie précise que « consciente de la conjoncture, notamment festive, en cette fin d’année, la Jirama fera de son mieux pour éviter le « black-out » ».