Cyclone Cilida – Maurice en avertissement de classe 1

Le premier Bulletin de cyclone pour Maurice a été émis a 16h10 heures, hier par les Services Météorologiques de Maurice (Mauritius Meteorological Services).

Les observations synoptiques et les dernières imageries satellitaire indiquent que «CILIDA» s’est intensifiée en un cyclone tropical. À 16h00 heures cet après-midi, il était centré en latitude

13.1 degrés Sud et longitude 59.1 degrés Est, soit a environ 775 km au Nord Nord Est de Maurice. Il se déplace dans une direction du

Sud Ouest a environ 10 km/h tout en s’intensifiant. Toutefois, on s’attend à un infléchissement de sa trajectoire vers le Sud-Est demain soir. Sur cette nouvelle trajectoire «Cilida» s’approcherait de notre région et pourrait passer entre Maurice et Rodrigues dimanche vers la mi-journée et causer une détérioration sensible du temps sur l’ile.

Un avertissement de cyclone de classe I est donc en vigueur à Maurice. Le public à Maurice est conseillé de prendre les précautions préliminaires.

Rafales

Les bandes nuageuses actives associées à «CILIDA» influenceront le temps à Maurice a partir de Vendredi soir occasionnant des averses passagères qui pourraient devenir plus fréquentes a partir de Samedi. Le ventsoufflera de l’Est Sud Est a environ 25 km/h avec des rafales de 60 km/h aux endroits exposés. Il est prévu que le vent se renforcera à partir de Samedi, soufflant avec des rafales de l’ordre de 90 km/h dimanche matin. La haute mer deviendra graduellement forte a partie de demain …

