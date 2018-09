Visite – Hollande attendu à La Réunion en octobre

L’ancien chef de l’État viendra à La Réunion début octobre. Il interviendra sûrement sur l’économie sociale et solidaire.

La dernière fois que François Hollande a foulé le sol réunionnais c’était en août 2014. Même si l’ancien chef de l’État n’a jamais exprimé son souhait de retourner sur le ring politique, on le voit et on le sent plus actif ces derniers mois : une sortie de livre «Les leçons du pouvoir» qui s’est écoulé à plus de cent mille exemplaires, une cote de popularité en hausse ou encore le lancement d’une nouvelle association baptisée #StopCorruption. Autant d’éléments favorables qui se télescopent avec les mauvais sondages de l’actuel président de la République, Emmanuel Macron, et ancien protégé de François Hollande.

Ce déplacement à La Réunion s’inscrit dans une grande tournée des territoires avec la fondation «La France s’engage» qu’il préside depuis septembre 2017. Sur invitation de la Cinor, il a répondu favorablement à cette visite sous nos latitudes. Un déplacement qui aura lieu le 8 octobre prochain, avec au programme la tournée des infrastructures liées à l’économie sociale et solidaire, l’éducation ou encore l’écologie.

Projets

Car la fondation «La France s’engage», qu’il avait créée en 2014 alors qu’il était chef de l’Etat, est le prolongement du programme de soutien à l’innovation sociale initié sous son ancien gouvernement. «Elle vise à poursuivre le projet initié par le gouvernement en 2014 en continuant à récompenser et accompagner chaque année les projets les plus innovants pour l’économie sociale et solidaire», peut-on lire sur le site de la fondation. Pour cela, elle dispose d’un budget annuel de 30 millions d’euros.

Cette visite à La Réunion sera également l’occasion pour l’ancien président de la République d’évoquer le concours outre-mer qui soutient des projets d’innovation sociale développés par des acteurs de l’économie sociale et solidaire. À la clé, 100 000 euros de dotation financière pour les lauréats.

