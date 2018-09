Rallye – RIM – Rivo-Ando domine la première journée

Cinq épreuves chronométrées attendent les coureurs ce jour. Hier, les frères Randria­narivony ont confirmé leur mainmise sur l’avant-dernière manche de la saison.

Trois temps scratch sur les quatre épreuves spéciales au programme. Rivo et Ando Randrianarivony ont nettement dominé la première journée du Rallye International de Madagascar, hier à Moramanga.

À bord de leur Subaru Impreza R4, ils ont d’abord signé le chrono de référence dans l’ES1 de 7,31 km, soit 6min 19sec. Par la suite, ils ont enchainé dans l’ES2 de 13,38 km, soit 10min 06sec. Et pour confirmer leur mainmise sur le début de cette cinquième et avant-dernière manche de la saison, ils ont rajouté un troisième scratch dans la spéciale de nuit, l’ES4 de 7,31 km, soit 6min 44sec.

À l’issue de cette Étape 1, les frères Randrianarivony ont terminé avec un cumul de 32min 23sec. Derrière, l’on retrouve le duo Tahina-AT (Subaru Impreza M12), avec un cumul de 32min 42sec. Et la paire Tahiana-Tahiry (Subaru Impreza N4) complète le podium provisoire, avec un cumul de 33min 17sec.

Quatrième du général, l’équipage Dani-Rina (Peugeot 207 M12) est en tête chez les deux roues motrices. Et ce, après avoir bouclé les quatre spéciales de cette première journée en 34min 05sec.

Ambiance particulière

Idem pour Freddy-Jimmy (Isuzu DMax M13) chez les tout-terrains, qui a fini en 34min 48sec.

Ce vendredi, les coureurs auront cinq épreuves chronométrées au menu. L’ES6, entre Analamafana et Ana­labe, s’annonce comme la plus relevée, sachant qu’elle mesure 31,60 km.

Le coup d’envoi de ce RIM a été donné dans une ambiance particulière, hier en début d’après-midi. En effet, le sport automobile malga­che est en deuil, après le décès soudain de Herizo Rakotozafy, ancien pilote et dirigeant du club FMMSAM, mercredi soir. Lors de ses dernières apparitions, il y a quelques années, « Belge Mem » de son pseudo roulait notamment sur une Renault Clio. Sa mort a bouleversé tous les coureurs, qui se souviennent de lui comme une personne intègre et joviale.