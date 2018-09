Mode – Madagascar Fashion Week vise plus large

L’événement « Madagascar Fashion Week » s’élargit d’année en année. Sa quatrième édition souhaite faire connaître toutes les disciplines liées à la mode et cible la région océan Indien.

La Grande Ile se met au diapason des grandes métropoles en organisant son événement mode « Madagascar Fashion Week », depuis 2014. Appellation oblige. L’événement s’étale sur presque toute une semaine. Sa quatrième édition, qui va se dérouler du 24 au 28 septembre, au centre culturel du Tour Sahavola ou IKM à Antsahavola, cible les îles voisines et mettra en lumière tous les corps de métier s’activant autour de la mode, mais qui sont souvent méconnus du grand public.

« Douze participants et vingt-cinq mannequins travailleront de concert pour Madagascar Fashion Week océan Indien. L’événement est ainsi dénommé à partir de cette quatrième édition, pour sa grande ambition d’avoir les participants des îles de la région océan Indien. Cette année, trois mannequins venus d’Europe participeront aux défilés. Et des créateurs malgaches qui ont évolué en France, présenteront leur collection. Nous allons aussi instaurer la culture de l’excellence pour les participants locaux et faire de telle sorte que les méritants puissent faire une résidence artistique à Mayotte ou en Malaysie, plus tard. Des chaînes de télévision françaises et réunionnaises viendront couvrir cette quatrième édition », explique Alexandre Rakotoson, initiateur du projet.

Bénévolat

Dessinateurs, photographes, programmateurs d’événement, animateurs culturels, artisans, maquilleurs, coiffeurs, chroniqueurs, mannequins et les autres domaines qui touchent de loin ou de près la mode, vont animer les ateliers et conférences qui vont meubler « Madagascar Fashion Week Océan Indien », durant les cinq jours.

« L’accès est gratuit du 24 au 27. Par contre, celui de la journée du vendredi 28 sera payant. Tous les jours, il y aura la séquence de défilés pour le grand plaisir du public », rajoute Alexandre Rakotoson.

Une jeune créatrice de Mahajanga participera pour la première fois à « Madagascar Fashion Week Océan Indien ». Elle va présenter une trentaine de tenues, pour l’occasion. « Çà va être mon tout premier défilé. Comme je suis au début de ma carrière, j’ai besoin de visibilité. Je trouve intéressant qu’il n’y ait pas de frais de participation pour les exposants alors que l’événement sera diffusé sur des chaînes étrangères, comme l’organisation l’a promis. J’ai vu l’annonce sur les réseaux sociaux et j’ai tout de suite réagi », confie Inès Ramerison, lauréate du concours Paritana de cette année.

Les mannequins vont participer aux défilés à titre gracieux. «J’aime le mannequinat et j’ai encore beaucoup à apprendre sur le b. a. ba. de ce métier. Je dois donner de ma personne pour faire avancer la filière qui peine à avancer. Je veux maintenant montrer de quoi je suis capable. Et c’est pour cette raison que j’ai accepté d’y participer à titre bénévole », souligne Saraha Ratsiriniaina, mannequin et membre des Jeunes Volontaires de Madagascar, l’entité organisatrice de l’événement.

L’organisation donne un point de presse aujourd’hui à 10 heures à l’IKM, pour annoncer officiellement la tenue de cette quatrième édition de « Madagascar Fashion Week Océan Indien ».