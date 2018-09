Football – CAN – leda – « Sans vol direct, ce sera difficile »

Le gardien de but des Barea de Madagascar, Leda, appuie la demande de son capitaine, d’affréter un avion spécial en vue de la double confrontation avec la Guinée Équatoriale.

L’informa­tion est tombée mardi. Le match aller entre Mada­gascar et la Guinée Équatoriale, comptant pour la troisième journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations 2019, est fixé pour le samedi 13 octobre, au stade de Nkoantoma.

Par la suite, la deuxième confrontation est prévue le mardi 16 octobre, au stade de Mahamasina. Les deux rencontres ne seront donc espacées que de deux jours. Une situation particulière déjà évoquée par le capitaine des Barea, il y a quelques jours.

Comme Faneva Ima, le gardien de but, Leda, a également réagi dans le même sens. « Les deux dates sont très proches. Nous ignorons encore si nous allons obtenir un avion spécial ou non. Mais sans vol direct pour revenir le plus rapidement à Antananarivo, après le match aller, ce sera vraiment difficile. Avec un appareil spécialement affrété pour l’équipe, nous pourrons rentrer le samedi soir. Nous aurons ainsi un jour de repos et un autre jour pour préparer le match retour », souligne-t-il.

L’issue de ces qualifications dépendra des résultats de ces deux rencontres d’octobre. À l’heure actuelle, le Sénégal et Madagascar (4 pts) mènent dans le groupe A. La Guinée Équatoriale (3 pts) est troisième et le Soudan (0 pt) se trouve en dernière position.

« Mahamasina sera plein »

Si les Barea dominent les Guinéens, ils auront pratiquement un pied et demi-finale dans la phase finale de la CAN. « Oui, cette double confrontation sera capitale. Mais n’oublions pas que nous recevrons le Soudan par la suite. Pour assurer notre qualification, nous devrons, au pire, ramener un nul de Guinée, pour ensuite tenter de gagner à Mahamasina au match retour, avant d’essayer de rajouter une dernière victoire contre les Soudanais », estime Leda. Ce match retour se jouera donc un mardi. « L’idéal aurait été que cela soit un jour férié. Mais même si c’est un jour ouvrable, je crois que Mahamasina sera toujours plein », espère le portier de la CNaPS Sport à ce propos.

D’après les explications de la Fédération malgache de football, les Soudanais ont choisi la date du samedi 13 pour l’aller. Tandis que la FMF a opté pour la date du dimanche 14 pour le retour. Et c’est la Confédé­ration africaine de football qui a tranché, en gardant le samedi 13 et en repoussant la deuxième confrontation pour le mardi 16.