Soavinandriana-Itasy – Un bâtiment pour le lycée technique

L’éducation, la santé et l’agriculture étaient à l’honneur lors du passage du chef de l’État dans l’Itasy. De nouveaux équipements ont été remis à la population.

Des infrastructures pour le bien-être de la population. Le président de la République, Hery Rajaonarimampianina était à Soavinandriana-Itasy, hier, pour remettre des réalisations à la population, dont un nouveau bloc opératoire et un nouveau bâtiment pour le lycée technique professionnel.

Cette dernière infrastructure pourvue de trois salles a été construite pour s’ajouter aux trois autres salles déjà existantes. Désormais, le lycée pourra accueillir 350 élèves. En fait, cet établissement, scolaire secondaire, totalement opérationnel, dispense des formations en agriculture, élevage, en bâtiment et travaux publics, ainsi qu’en gestion.

« Je me tourne particulièrement vers la jeunesse car elle est le levier du développement de ce pays. Il en va de même pour les secteurs de l’agriculture et de l’élevage ; ce sont des filières qui constituent les piliers de l’économie, donc n’ayez jamais honte de travailler dans ces domaines », a déclaré le chef de l’État.

Renouveau

« Aujourd’hui, nous devons persévérer pour relever le défi du développement, et faire preuve de solidarité dans le travail. Le pays a besoin d’une émergence économique, qui signifie tout d’abord un renouveau dans la mentalité, dans la manière de penser et de concevoir, et, surtout, dans la méthode de travail » a-t-il ajouté.

Hery Rajaonari­mampianina a également rappelé les actions déjà entreprises dans la région Itasy, notamment la réhabilitation en cours de la RN43, Soavinandriana-Faratsiho, qui impactera directement les échanges économiques et le tourisme dans la région, outre la réhabilitation de la route menant à Analavory.

Par ailleurs, trois nouveaux barrages ont été construits, et sept autres réhabilités à Ifanja Avaratra ; dix-sept km de canaux ont été assainis, dont six km à Ifanja Avaratra, et onze km à Ifanja Atsimo. Dans le domaine foncier, il a réitéré la nécessité de réconcilier les Malgaches avec leurs terres, et, dans ce sens, des lois ont été promulguées, et des dispositions prises concernant les terres coloniales qui doivent être rendues à leurs propriétaires légitimes.