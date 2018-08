Sécurité publique – Des élèves policiers présentés sous le drapeau

Le nombre des recrues d’agents de police augmente d’année en année, ce dans l’objectif de renforcer la sécurité publique. En effet, s’il était de six cents en 2016 et sept cent cinquante en 2017, il est passé à mille cents recrues pour cette année. En fait, l’effectif de ce corps reste encore faible et nécessite un grand défi car si la norme internationale préconise trois policiers pour mille personnes, à Madagascar, un agent de police s’occupe de trois mille personnes.

Dans le cadre de la réalisation de la politique de sécurité publique en termes de renforcement de l’effectif, le ministère de tutelle s’efforce depuis ces deux dernières années d’augmenter le nombre des nouvelles recrues qui doivent suivre une formation d’une année à l’École nationale des inspecteurs et des agents de police (ENIAP) d’Antsirabe. Ayant terminé la formation de base de quarante-cinq jours, cent élèves-inspecteurs et mille deux agents de police viennent d’être présentés sous le drapeau.

Les responsables de l’école s’efforcent d’améliorer la formation des futurs agents de la sécurité publique, en apportant quelques changements au niveau des modules de formation et en renforçant la capacité des formateurs. La redevabilité, la lutte contre la corruption, les droits des enfants et des femmes, et les droits de l’homme en général figurent ainsi dans ces nouveaux modules.

« Ce changement vise surtout à former des agents intègres, efficaces et disciplinés », note le commissaire principal Damy Talily, directeur de l’ENIAP.