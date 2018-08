Musique – Y-Vazo, un groupe éclectique

La génération dite « Y » d’Antsiranana crée l’ambiance et maîtrise bien tous les styles ou presque. Elle regroupe des musiciens et chanteurs talentueux de Diana.

Une vingtaine de membres composent le groupe d’animation « Y-Vazo », un nom tiré de la génération à laquelle ils appartiennent, des années 1980 à 2000. Ce n’est pas l’année de leur naissance, mais celle où la musique commençait à prendre une proportion importante dans leur vie. Cette passion commune pour la musique les a réunis pour vivre une belle et merveilleuse aventure depuis 2013, l’année de la création du groupe. « À notre époque, faire carrière artistique s’est avéré impossible. Avoir un travail honorable était d’abord notre priorité. Puis, on a songé à notre passion pour la musique. Et nous avons pensé à la bonne formule pour combiner les deux. C’est pour cette raison qu’on est si nombreux. Pour chaque rôle sur scène, nous avons deux ou trois éléments qui maîtrisent ce qu’on veut jouer. Au cas où certains sont retenus par leur boulot, d’autres peuvent les remplacer sans problème », confie Willison le fondateur du groupe Y-Vazo. Cinq musiciens assurent malgré tout la base de leur formation. Stéphane Zaralahy et Andry pour les percussions. Ils utilisent les basses, les toniques, les congas, les rouleurs, les caisses, et les Hazo’lahy. Tsiry s’occupe des accessoires comme le triangle, le shaker, les maracas, et autres. Dol et Willison se chargent des guitares et du chant. Être polyvalent est le seul critère que le groupe impose à ses membres. Et chacun apprend aux autres les techniques qu’il maîtrise bien.

Répertoire riche et varié

Le groupe Y-Vazo ne se limite pas à un seul style. « Nous faisons du sur mesure en fonction de la demande. Nous avons nos propres compositions, et pouvons aussi interpréter. Notre répertoire est riche sans aucune prétention. Variétés, jazz, folk, de l’Afro, et aussi et surtout le style musical de la partie Nord de Madagascar. Partout où l’on se produit, nous privilégions le côté malgache, du moins par notre style vestimentaire », explique Willison. Ce dernier, en tant que promoteur de la culture nordique de Madagascar et responsable d’un hôtel de haut standing à Antsiranana, connaît bien la formule qui plaît. Salegy, Trotrobe, Antsa be, Sigôma, autrefois joués par les instruments traditionnels prennent une autre sonorité sous les talents du groupe Y-Vazo. Leurs chansons parlent d’amour, de paix, de sagesse, d’environnement, du respect de la tradition, d’unité nationale, ou encore de l’art de vivre des Malgaches qu’Y-Vazo développe bien dans leur premier opus « Tanindrazako ». Ce cachet, hors du commun, les transporte hors de nos frontières. Y-Vazo va se produire à Nosy-Be vers la fin du mois d’août pour une belle ambiance.