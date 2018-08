Football – TELMA Coupe – Fosa Juniors-CNaPS Sport en quarts

Fosa Juniors et la CNaPS Sport se retrouveront une nouvelle fois, dimanche prochain. Les deux clubs s’affronteront en quarts de finale de la coupe nationale.

Le tirage au sort des quarts de finale de la Telma Coupe de Madagas­car, hier à l’Urban Futsal à Andraharo, a accouché d’une nouvelle confrontation Fosa Juniors Boeny et la CNaPS Sport Itasy.

Les deux meilleurs clubs de la Grande île s’affronteront pour la troisième fois de la saison, ce dimanche, au stade Alexandre Rabema­nanjara de Mahajanga. Fosa Juniors est le tenant du titre dans cette coupe nationale. Tandis que la CNaPS Sport est quintuple championne de Madagascar.

Il s’agira d’un véritable choc, entre les deux premiers prétendants à la victoire finale. « C’est la troisième fois que les deux équipes se retrou­vent face-à-face cette année. C’est un vrai classico », a réagi le Dr Ratovo, président de la CNaPS Sport, à l’issue du tirage.

« C’est une rencontre entre deux grands clubs. Je pense que ce sera du 50-50 », a, pour sa part, lancé Bob Kootwijk, entraineur de Fosa Juniors, à sa sortie de la salle.

Dans l’autre match prévu à Mahajanga, Elgeco Plus Analamanga sera aux prises avec le HZAM Amparafa­ravola Alaotra Mangoro. Le champion d’Analamanga cherchera à se refaire une petite santé, après avoir concédé dernièrement trois revers consécutifs en Poule des As, où il est désormais distancé.

Petite santé

Il lui reste cette Telma Coupe pour espérer accrocher un trophée national cette année.

Les deux autres quarts de finale sont, quant à eux, prévus à Antananarivo. Cosfa, finaliste de l’édition 2017, a hérité de l’Uscafoot. Une rencontre au parfum de Ligue 1. Le quatrième et dernier représentant d’Anala­manga, l’AS Adema, aura comme adversaire le FCA Ilakaka Ihorombe.

À l’issue du tirage et après concertation, il a été décidé que ces deux matches se joueront au complexe sportif de Vontovorona. La disponibilité du stade de Mahamasina n’étant pas assurée. Après ces quarts de finale, les rencontres du dernier carré sont fixées pour le 30 septembre. Et la finale aura lieu le 7 octobre.