élection – Ruée des candidats vers la HCC

Neuf candidats sont venus déposer leur dossier hier à la HCC. D’autres y sont attendus pour ce jour, cloture de la candidature.

Pléthorique. Les électeurs auront l’embarras du choix à la prochaine élection présidentielle du 7 novembre. La liste des candidats parue dans le site web de la Haute cour constitutionnelle (HCC) s’est allongée de façon exponentielle. Neuf prétendants à la magistrature suprême se sont rendus à la Haute cour constitutionnelle. À la fin de la journée d’hier, le tableau récapitulatif des dossiers reçus à la HCC est passé de vingt à vingt-huit candidats. Un record absolu depuis le

1er août, date d’ouverture de la réception des dossiers de candidature.

José Michel Andria­noelison, présenté par le parti Aro-riaka a ouvert la valse des candidats. L’ancien ministre sous la deuxième République, José kely est l’un des éminences grises de l’entourage de l’Amiral Didier Ratsiraka. Après plusieurs années de silence, il revient sur la scène politique sous les couleurs du parti Aro-Riaka. Méconnu de la majorité de l’électorat actuel, ce technicien de haut niveau doit rivaliser avec les candidats populistes.

Connu dans le monde universitaire, le Professeur Lalaoarisoa Marcellin Andrian­tseheno s’aligne sur le starting-block sous les couleurs de son parti Tafa jiaby. Enseignant la neurologie à la faculté de médecine de Mahajanga et d’Antana­narivo, il coupe court les reproches aux enseignants-chercheurs selon lesquelles les intellectuels sont isolés dans le monde de la science et oublie de prendre leur responsabilité dans la société. Sa première participation à la présidentielle constitue une rampe de lancement dans sa carrière politique.

Le président du parti Malagasy tonga saina (MTS), Rolland Iarovana Ratsiraka a également déposé son dossier de candidature hier après son show à Antsonjombe. Pour la troisième fois, l’ancien ministre du Tourisme participe à l’élection présidentielle. Il est sorti avec un score autour de 9 % en 2006 et en 2013. L’ancien maire de la ville de Toamasina compte conquérir les voix à travers son Rindra iavian’ny raitra ho an’i Madagasikara (RIR).

Prétendants attendus

Vingt-troisième dossier déposé à la HCC, Dadafara, Joseph Martin Randriamam­pionona de son vrai est présenté par son parti Refondation totale de Madagascar (RTM). Ayant surpris les « favoris » lors du premier tour de l’élection présidentielle de 2013, l’ancien ministre de l’élevage compte dépasser sa performance de cent quatre mille voix qu’il a acquises.

Le docteur Bruno Raba­rihoela, enseignant –chercheur et fondateur du groupe évangélique Bruno&Malala a également déposé son dossier de candidature au début de l’après midi. Un des pionniers de la chanson évangélique à la fin des années 80, il dispose d’un capital sympathie non-négligeable. Bruno Rabarihoela se lance dans la compétition sous les couleurs de son parti Fahazavan’i Madagasikara (FANIMA)

Jean Pierre Rakoto se présente pour la deuxième fois après son échec de 2013. Rédacteur en chef du journal Fokonolona (1973), à l’époque de Richard Ratsiman­drava alors ministre de l’Intérieur, il espère faire mieux que les neuf mille sept cents voix obtenues lors de la précédente présidentielle. Il est présenté par le parti Ray aman-dreny jirom-pirenena (RJP).

Le parti Firaisam-pirenena ho amin’ny fahafahana sy fandrosoana (FFF) a présenté Benjamin Andriam­parany Radavidson. Ayant obtenu un peu plus de cent mille voix en 2013, l’ancien ministre des Finances et du budget puis de l’Éducation nationale de Marc Ravalo­manana est de nouveau candidat à la présidentielle.

Le professeur Stéphane Narison a dépêché son mandataire pour déposer sa candidature à la HCC. Connu en tant que physicien, il est très connu dans le monde scientifique. Le directeur de recherche au Centre national de recherche scientifique (CNRS) – Montpellier est présenté par le parti Antoko Gasy miara mandroso (AGMM).

La décision de la Cour spéciale électorale en 2013 a empêché Emma Rasolo­voahangy, avec d’autres candidats de se présenter à l’élection présidentielle. Hier, elle a déposé de nouveau son dossier de candidature sous les couleurs de son parti Ezaka mampandroso antsika(EMA). Connue dans le domaine de l’industrie extractive, elle a remis son dossier à mains propres

À cette date butoir du dépôt de candidature, plusieurs prétendants ne se sont pas encore manifestés à Ambohidahy pour une raison ou une autre. Il s’agit entre autres du candidat présenté par le Leader Fanilo, qui pourrait être Jean Max Rakotomamonjy président de l’Assemblée nationale, de Ny Rado Rafalimanana, l’ancien Premier ministre Olivier Solonandrasana Mahafaly, l’amiral Didier Ratsiraka comme l’a annoncé son neveu hier, Orlando Robi­manana, ancien directeur général du Trésor ou Tabera Randriamanatsoa. La capitale sympathie de chaque candidat jouera en leur faveur au-delà de l’importance des fonds de campagnes mobilisés.