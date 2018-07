Maevatanàna – Pénalisation en cours de dix enseignants

Le ministère de l’Éducation nationale a porté plainte contre des mani­festants grévistes à Maevatanana.

Des grévistes risquent fortement la poursuite pénale. Le ministère de l’Éducation nationale a porté plainte contre dix enseignants et responsables désignés dans la direction régionale de l’Éducation nationale (DREN) Betsiboka, hier. Ils sont inculpés dans la séquestration du chef de la Circonscription scolaire (CISCO) de Maevatanàna et de son adjoint, qui ont, également, déposé plainte. « Ils nous ont forcés à sortir du bureau pour aller manifester, dans la matinée du 10 juillet. Mon adjoint et moi, nous sommes restés, les autres les ont suivis. C’est là qu’ils ont bloqué la porte avec un tronc d’arbre d’environ 160 kilos. Et ils ont bloqué toutes les portes et ont fermé le portail, tout en menaçant de nous laisser mourir là », raconte l’une des victimes, le chef CISCO Germain Ravalison, encore sous le choc. Autour de quarante personnes auraient fait pression sur eux.

Ces deux responsables seraient restés enfermés dans leur bureau, durant une heure trente. « Nous avons demandé à nos supérieurs de nous aider », relate le même interlocuteur. L’intervention des forces de l’ordre a été nécessaire pour les libérer.

« Comme ils n’arrivaient pas à déplacer le tronc d’arbre, il a fallu casser la porte », poursuit Jérôme Ravalison. Pétrifié, ce dernier a décidé de quitter cette ville, après avoir déposé sa plainte.

Investigation

Les forces de l’ordre sont sur le point de mener leur investigation sur cette affaire. Il y a quatre chefs d’inculpation, à savoir usurpation de titre, séquestration, menace verbale de mort, mais aussi vol de matériel public.

« Quelque matériel du ministère a disparu pendant les manifestations », affirme le chef CISCO de Maevatanàna.

Ce n’est pas la première fois que des syndicalistes grévistes sèment le trouble pendant leur manifestation. Ils ont déjà séquestré le ministre de l’Éducation nationale, Gatien Horace, lui-même, le 4 juillet. Ils ont barré les portes de trois directeurs et ont défoncé le portail du ministère central. Ils ont haussé le ton à l’endroit des hauts responsables du ministère. Ils ont aussi fermé le portail du lycée moderne Ampefiloha, pour empêcher les lycéens d’y entrer, avant-hier. Le ministre de l’Éducation nationale, Gatien Horace, a déjà prévenu qu’il prendrait des mesures à l’encontre des grévistes qui détruisent des biens publics. Et il entre en action.