La Réunion – Les racines malgaches mises en valeur

La communauté malgache de La Réunion a fêté avec les officiels de la région Fety Gasy. Un honneur fait aux racines malgaches ancrées dans la culture de l’île.

Didier Robert, président de la Région Réu­nion, Mialy Andrianaivo, vice-Consul de Madagascar, les Paul Babu (consul de l’Inde), Zhihong Shen (celui de Chine), Didier Brocas (pour les Comores), Déboraha Rabeharizaka,

présidente du Comité Mada, ainsi que les présidents des associations de l’île, ont souhaité́ une bonne Fety Gasy à l’ensemble de la communauté́ malgache de La Réunion, lors d’une cérémonie officielle, mardi soir, au Moca à Montgaillard.

« C’est un honneur et un grand plaisir de vous accueillir. C’est un moment important pour toute la communauté́ malgache, fort en symbole. Je salue l’engagement de la Présidente du Comité Mada et des Présidents des associations qui ont su mettre en lumière les qualités, l’artisanat et tout ce qui fait la richesse de la Culture Malgache aujourd’hui », a déclaré Didier Robert. Le président de Région a également rappelé la singularité qui unit la Grande île à La Réunion. « Madagascar est l’un des berceaux du peuplement de La Réunion. Nous avons une géographie et une histoire en commun. Cette histoire nous oblige à ne pas oublier qui nous sommes, d’où nous venons et à construire l’avenir en forte communauté. »

Coopération régionale

Au cours de ces dernières années, La Réunion a engagé plusieurs actions de coopération régionale, notamment des actions humanitaires en partenariat avec l’association ACH et en accompagnant le Père Pedro. La collectivité régionale a également lancé des opérations à caractère économique.

« L’antenne de la Région à Madagascar joue un rôle important dans la dynamique et la mise en relation des entreprises réunionnaises et malgaches, pour que nous puissions avancer ensemble et participer au développement de la zone océan Indien, à la création d’activités et de l’emploi à La Réunion comme à Madagascar », a souligné Didier Robert. Le Président de Région a également réaffirmé son attachement à la diversité culturelle et plurielle de l’océan Indien. « Je suis français, mais aussi fils de l’océan Indien, heureux de bâtir et d’avancer sur ce pont qui nous lie. »

