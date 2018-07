Football – Féminin – Championnat de Madagascar – ASKAM et ASOT en pole position

ASKAM et ASOT dominent la seconde phase du championnat national féminin. Les joueuses des deux équipes pourraient constituer l’ossature de la future équipe nationale.4

Une nette domination. À l’issue de la sixième journée de la seconde phase du championnat de Mada­gascar en football féminin, qui s’est jouée au Centre technique national de Carion, l’Askam et l’Asot on pu confir­mer leur statut de leader.

Christina Aimée Raza­nam­piavy et ses camarades de l’Askam d’Itasy ont tout simplement atomisé les joueuses de l’Ascuf de la Haute-Matsiatra sur le score de cinq buts à un. Une remarquable prestation pour Christina Aimée qui a été l’auteure de trois réalisations, respectivement à la seizième, quarante cinquième et quatre vingt dixième minute.

Les deux autres buts ont été l’œuvre de Sarah Rasoa­nan­drasana (14e minute) et de Nekena à la soixante huitième minute. Le seul but des Fianaroises est marqué par Julie Soloniaina Raza­narisoa (24e minute).

Pour leur part, les joueuses de l’Asot ont, elles aussi, enregistré une belle victoire sur trois buts à rien devant l’AC SabNam. On s’attendait à une rencontre plus équilibrée, mais les spectateurs de Carion, qui ont souffert du froid, ont aussi assisté à une très modeste prestation de l’AC SabNam, gagnante de la première phase du championnat de Madagascar.

Actuellement, celle-ci demeure à la troisième place provisoire de la seconde phase. Une très modeste prestation. Les trois buts de l’Asot ont été signés par Elisa à la douzième, quarante cinquième et quatre vingt dixième minute.

Malmenée en obtenant une quatrième place durant la première phase à Antsirabe, l’Asot d’Analamanga a donc pu réagir dans cette seconde phase. On peut dire que le fait d’avoir leur entraîneur, Haingo Ramiharamanana, sanctionné par la Fédération malgache de football pour avoir refusé de jouer quelques semaines plus tôt à Antsirabe, a pu re-booster le mental des joueuses

Petite surprise

Concernant les autres résultats des matches d’hier, le SOM Boeny, dernier au classement provisoire, a pu obtenir sa première victoire devant l’AS Comato sur le score d’un but à rien. Petite surprise également pour le FC Prescoi de Vakinankaratra qui a surclassé les joueuses du Mifa d’Analamanga sur cinq buts à quatre, dans l’épreu­ve des tirs au but.

C’est néanmoins le Mifa d’Analamanga qui a ouvert le score à la vingt cinquième minute de jeu, par le biais de Malala Rafarasoaniaina. Mais Fetra Raherimam­pionona a trompé la vigilance de la gardienne de but du Mifa, sur un coup franc à partir des trente , et a ramené son équipe à un but partout.

À l’issue de la sixième journée d’hier, les équipes de l’ Asot d’Analamanga et de l’Askam d’Itasy occupent les deux premières places en obtenant chacune seize points. AC SabNam complète le trio de tête avec douze points et l’Ascuf de la Haute-Matsiatra reste quatrième. Les meilleures buteuses de la seconde phase sont toutes de l’Askam d’Itasy avec Christina Aimée Razanam­piavy et Sarah Rasoanan­drasana (8 buts) et Christina Aimée Raza­nampiavy (7 buts).

La septième et dernière journée de cette seconde phase du championnat national féminin est prévue ce dimanche 22 juillet, toujours à Carion. Le lendemain, la Fédération malgache de football débutera le regroupement de l’équipe nationale qui se préparera pour disputer la Cosafa Cup prévue se tenir à Port-Elizabeth, du 25 août au 9 septembre.