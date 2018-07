Energie – Bongolava mise sur le solaire

Moins coûteuse en terme de productivité, le recours à l’énergie solaire est envisagé pour développer la région.

Insécurité. Figurant parmi les zones les plus sensibles, la région du Bongolava est connue, notamment pour les vols de bovidés à fréquence répétitive en plus de l’insécurité urbaine qui pénalise la vie quotidienne de la population. Un cas de figure qui bloque considérablement le développement socio-économique de cette région. C’est en tentant d’améliorer cette situation qu’une donation de matériel d’éclairage public, un peu plus de cent soixante lampes de 250 watts, a été effectuée avant-hier pour les fokontany de la Commune urbaine de Tsiroanomandidy et à Andranomadio dans la Commune de Fihaonana. Initiative du ministère de l’Énergie et des Hydro­carbures, cette donation entre dans le cadre des projets de développement de la zone.

Par ailleurs, c’est dans cette même optique que le choix de l’installation du deuxième bataillon interarmes (BIA) s’est porté sur la commune de Fihaonana.

« C’est en réponse aux demandes des responsables auprès de la région que l’initiative a été concrétisée. Une contribution que le département ministériel apporte pour améliorer la situation de la population face à une insécurité grandissante », souligne Lantoniaina Rasolo­elison, ministre de l’Énergie et des hydrocarbures. Ainsi, ces lampes viendront remplacer celles qui sont défaillantes afin d’améliorer l’éclairage public. Tandis qu’une partie d’entre elles sera également utilisée pour l’éclairage de l’enceinte et de tous les bâtiments du deuxième bataillon interarmes en cours de construction à Andranomadio, à l’entrée de la Commune de Tsiroa­nomandidy

Autonomie

Compte tenu du coût de l’installation électrique, avoisinant les cent mille dollars, le kilomètre proposé par la compagnie nationale en charge, il a été envisagé que la commune rurale de Fihaonana ainsi que le futur camp du deuxième BIA soient autonomes en terme de production énergétique. « Cette zone, où est bâti le deuxième bataillon interarmes, devrait être viabilisée. Pour l’accès à l’eau potable, les travaux de construction d’un puits ont été réalisés. Et, un système d’électricité autonome sera mis en place et devrait être opérationnel dans un mois pour assurer l’éclairage des lieux », explique le ministre. Par ailleurs, « dans la mesure où cette option s’avère être plus rentable, il est possible qu’elle soit adoptée pour toute la région dans la mesure où cette zone est idéalement exposée au soleil », conclut Heriniaina Angelo Rakotonindrina le chef de région Bongolava