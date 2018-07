Dons USAID – Des ordinateurs fonctionnant à l’énergie solaire

Les directions régionales du ministère des Finances et du budget seront dotées de quarante-cinq ordinateurs et de vingt-cinq panneaux solaires afin d’améliorer la gestion financière en flux d’informations entre les directions régionales et les bureaux du ministère à Antananarivo. Ces dons de l’USAID entrent dans le cadre du partenariat entre le Bureau de l’Assistance Technique (OTA) du Trésor américain, qui appuie depuis 2016, le Ministère des Finances et du budget (MFB) en vue d’améliorer les systèmes budgétaires et de trésorerie du pays et afin de mettre en place un compte unique et centralisé pour les finances de Madagascar.

Le manque de fiabilité de la fourniture d’électricité, une faible connexion Internet et l’obsolescence ou l’absence de matériel, limitent l’efficacité de la gestion financière pour celles situées en-dehors d’Antananarivo. « Nous avons réalisé qu’un réseau de communication plus solide et plus fiable contribuerait à l’amélioration du processus de gestion de la trésorerie et d’exécution budgétaire du gouvernement », a déclaré Aaron Bishop, Directeur Financier de l’USAID Madagascar.

« Ces équipements appuieront, dans la mise en place, d’une manière effective, le Compte Unique du Trésor, l’efficacité des échanges de données à travers les bureaux du ministère des Finances et du budget au niveau déconcentré en optimisant les flux d’informations au niveau de la direction générale du Trésor (DGT) et de la direction générale du Budget (DGB) » , a précisé pour sa part, Vonintsalama Andriambololona lors de la réception du matériel.