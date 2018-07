Bemiray – « Pour que la mer ne soit plus la limite de notre rizière »

Une chronique qui débute par une tragédie pour en tirer les leçons. Tom Andriamanoro revient sur le tsunami de 2004 et sur la réunion internationale qui s’est tenue quelques mois plus tard. Regroupant cent soixante huit pays, elle a permis d’établir une liste d’actions prioritaires permettant de renforcer la préparation sinon la prévention face aux catastrophes naturelles.

Les leçons du Tsunami – Le cadre de Hyogo

Àla suite du tsunami de 2004, le monde entier a voulu se donner des moyens préventifs en disant : « Plus jamais çà ! » C’est ainsi que s’est tenue à Hyogo, une région du Japon et, plus précisément, à Kobe, la toute première conférence mondiale sur la prévention des catastrophes. C’était quelques jours à peine après le drame qui a frappé au-delà de l’imagination l’Asie du Sud. Cent soixante huit pays ont ainsi pensé, produit et adopté un plan décennal dénommé « Cadre d’action de Hyogo ». Le document donne une référence de ce qui doit être fait en matière de catastrophe naturelle en général, dépassant le seul cas des tsunamis. La philosophie de ce Cadre de Hyogo est résumée en ces termes par le Secrétaire général des Nations Unies de l’époque, Kofi Annan : « Nous ne pouvons pas éviter les catastrophes naturelles, mais nous pouvons et nous devons aider les individus et les communautés à résister à leur impact. » Élaboré comme une sorte de manuel global, le Cadre de Hyogo décrit des principes directeurs, des méthodes pratiques et des priorités d’action. Ces dernières restent dans un niveau général et offrent aux États, aux organisations et aux intervenants locaux la possibilité de définir leurs approches.

– Parmi les actions prioritaires, cinq sortent du lot :

– Ériger la réduction des risques de catastrophe en priorité.

– En termes de stratégie, identifier les risques avant de passer à l’action. Mettre en évidence ces risques de catastrophe, les évaluer et les surveiller. Cela permettra de renforcer les systèmes d’alerte prévue. Cuba, fortement exposé aux cyclones, a mis en place un

système d’alerte particulièrement efficace. Non seulement les alertes sont progressives et régulières, mais elles sont accompagnées par des comités de protection civile et des systèmes d’évacuation adaptés.

– Instaurer une bonne compréhension et une conscience des risques. Pour ce faire, il est toujours profitable d’utiliser les connaissances, les innovations et l’éducation pour instaurer une culture de sécurité.

– Réduire les risques et les facteurs de risques sous-jacents.

– Se préparer et se tenir prêt à agir, ce qui signifie renforcer la préparation aux catastrophes.

L’après-Hyogo immédiat

Les domaines d’action, qui gagneraient en efficacité grâce à une meilleure prévention telle que définie par le Cadre de Hyogo, ne se limitent, en fait, pas aux seules catastrophes naturelles. À titre d’exemple, on pourrait se reporter à un état comparatif des interventions de l’ancien Conseil national de secours de Madagascar pour les années 2005 et 2006, donc dans l’après-Yogo immédiat ;

– Incendies : soixante et une interventions dans dix-neuf régions en 2005, un chiffre ramené à quarante-et-une l’année suivante ;

– Cyclones et inondations : quarante interventions en 2005, et quinze en 2006.

– Insécurité alimentaire : diminution du nombre des interventions, mais données chiffrées non disponibles ;

– Autres : dotation en 2006 de tentes au ministère de la Population en faveur des sans-abri de la capitale, ainsi que de produits d’hygiène et d’assainissement au Bureau municipal d’hygiène pour la prévention et la lutte contre les maladies épidémiques.

Un pays de tradition comme Madagascar a enfin un outil efficace sur le court comme sur le moyen terme pour renforcer l’acquisition des connaissances relatives à la prévention et à la gestion des risques de catastrophes : il s’agit du « Dina » qui est, en quelque sorte, un contrat social passé entre les habitants d’une même communauté. Ce contrat vaut plus que les lois et règlements en vigueur, et il peut être inculqué dès le niveau scolaire.

La saison des pluies approche à grands pas avec, dans son sillage, ses calamités habituelles que sont les inondations et les éboulements. Peut-on dire et déjà affirmer qu’on est prêt, comme on le dit pour les élections?

Rétro pêle-mêle

Tourisme sexuel et sida? On est en 2002, et un opérateur touristique très connu, mais qui a fini par se disqualifier car abandonné par toute la profession, avait une opinion très tranchée sur la question. Pour lui, le tourisme sexuel n’existe pas à Madagascar, du moins pas encore, du fait qu’il n’y a dans ce pays ni infrastructures spécialisées ni filières maffieuses comme on en rencontre ailleurs. Toujours selon lui, le fait que certains voyageurs soient tentés par la « chair locale » est tout à fait naturel. N’importe quel voyageur normalement constitué et de passage dans un pays étranger ferait pareil.

Un atelier sur cette question du tourisme sexuel et de ses impacts a réuni à Nosy Be les opérateurs touristiques et des organismes internationaux. Quatre résolutions ont été prises, concernant la prévention au niveau des communautés de base, la diffusion des lois en vigueur, le renforcement de l’information et de la formation, et les relations entre les départements ministériels. Beaucoup se sont demandes si, dans un élan de bonne volonté, les opérateurs touristiques n’ont pas outrepassé leur rôles, en s’occupant de questions pour lesquelles ils n’ont ni les moyens ni la vocation.

Les baleines – De la baie d’Antongil à l’île Sainte-Marie

Les mers de Madagascar furent de la toute première importance pour la chasse à la baleine à bosse pendant tout le XIXe siècle et le début du XXe siècle. Avec une superficie de 28 000 km2, la Baie d’Antongil est aujourd’hui un site d’écotourisme baleinier, étant une des plus importantes zones de reproduction de la région occidentale de l’océan Indien.

Les baleines animent la Baie durant la période allant de juillet à septembre. Le silence et le calme habituels sont interrompus par le bruit puissant des souffles, les spectaculaires comportements des mégaptères pour ne citer que les percées et les frappes de la queue, de l’aileron pectoral et de la tête ainsi que les chants des mâles. La Baie se transforme en berceau et en pouponnière pour les baleineaux attentivement surveillés par leur mère.

La Wild Life Conservation Society(WCS) coopère avec le groupement des opérateurs touristiques de la Baie d’Antongil pour renforcer l’effort de conservation et de valorisation des baleines.

Autrement plus médiatisé et ayant sa place parmi les plus célèbres hots-pots mondiaux de l’observation des baleines, Sainte-Marie a organisé tout récemment son FEBIS ou Festival des baleines de l’île Sainte-Marie. Baptisé Zagnaharibe par les Saint-Mariens, le FEBIS est une occasion unique pour le groupement des opérateurs touristiques (GOT) et les autorités locales de promouvoir le secteur touristique de l’île.



Ce Zagnaharibe est, en quelque sorte, un remerciement en musique adressé aux baleines de toujours rester fidèles au rendez-vous, malgré les milliers de kilomètres qui séparent Sainte- Marie de l’Antarctique. Dès l’ouverture et devant des milliers de touristes étrangers, les groupes folkloriques en costumes traditionnels défilent en chantant au rythme des percussions. Un véritable carnaval multiethnique riche en couleurs pour fêter les retrouvailles avec les baleines qui ne sont plus un gibier, mais des parents venus de loin.

Après la visite des stands culturels, culinaires ou artisanaux, les festivaliers se partagent entre les diverses animations programmées de jour comme de nuit, et dont les moindres ne sont pas les défiles chorégraphiques qui accompagnent les candidates au titre de Miss Zagnaharibe. Un concours de dessin axé sur les baleines met en lice les différents fokontany, et les meilleures œuvres seront exposées au Musée de l’Ilôt Madame. Et pendant que la fête bat son plein à terre, les sorties en mer continuent, donnant notamment aux enfants l’occasion de se familiariser avec ces mammifères marins. Un spectacle grandiose après dix minutes de navigation, durant lequel les mères baleines et leurs baleineaux ne cessent de jouer avec, parfois, comme un petit sourire adressé à ces drôles de lilliputiens que sont les hommes…

Affaires africaines – Cette très chère OUA

La période d’avant 1962, alors que l’OUA était encore en gestation, a vu une floraison d’organismes hérités de la défunte Union française, que les anglophones, lusophones, arabophones ne pouvaient pas sentir. Ce fut le cas de l’Organisation africaine et malgache de coopération économique (OAMCE), ou de l’Organisation de la communauté africaine et malgache (OCAM). Quoiqu’on dise, l’OUA est venue apporter un souffle nouveau et inclusif, sous l’impulsion d’un Sékou Touré ou d’un Nkrumah.

Tout ne baignait malheureusement pas dans l’huile. Beaucoup d’États étaient insolvables, à la différence des « pétroliers » comme la Libye, le Nigeria, le Gabon, et des producteurs de diamants comme l’Angola, le Zaïre, la Sierra Leone. Sur les dix-sept institutions prévues, seules cinq ont été créées avec, en priorité, la Conférence des chefs d’État pompeusement baptisée « Sommet ».

Le « Club » des Présidents ne pouvait se réunir que dans une atmosphère raffinée, donc dispendieuse. Les problèmes de redressement économique, social, sanitaire, éducatif, moisissaient dans la liste d’attente des priorités.

En dehors d’Addis-Abeba, les bureaux de l’OUA se trouvaient à New-York auprès de l’ONU, à Bruxelles, au Caire, et dans des villes comme Lagos, Niamey, Yaoundé, et Nairobi. 80% du budget disponible était canalisé vers le fonctionnement, les frais de représentation, les honoraires d’experts, etc.

Les « Sommets » étaient l’occasion de brillantes réceptions. Exit le riz aux brèdes, la pâte de manioc, le bouillon de sorgho. Rien que des mets européens sur fond de vin français, de whisky irlandais, de vodka suédois, de caviar russe.

Ah ! Cette « chère » OUA qui n’a guère laissé de regret !

Lettres sans frontières

Montesquieu

In De l’esprit des lois (1748)

Il faut de la vertu dans une république

Il ne faut pas beaucoup de probité pour qu’un gouvernement monarchique ou un gouvernement despotique se maintienne ou se soutienne. La force des lois dans l’un, le bras du prince toujours levé dans l’autre, règlent ou contiennent tout. Mais dans un État populaire, il faut un ressort de plus, qu’est la vertu.

Ce que je dis est confirmé par le corps entier de l’histoire, et est très conforme à la nature des choses. Car il est clair que, dans une monarchie où celui qui fait exécuter les lois se juge au-dessus des lois, on a besoin de moins de vertu que dans un gouvernement populaire où celui qui fait exécuter les lois sent qu’il y est soumis lui-même et qu’il en porte le poids.

Il est clair encore que le monarque qui, par mauvais conseil ou par négligence, cesse de faire exécuter les lois, peut aisément réparer le mal : il n’a qu’à changer le Conseil, ou se corriger de cette négligence même. Mais lorsque, dans un gouvernement populaire, les lois ont cessé d’être exécutées, comme cela ne peut venir que de la corruption de la république, l’État est déjà perdu.

Les politiques grecs, qui vivaient dans le gouvernement populaire, ne reconnaissaient d’autre force qui pût les soutenir que celle de la vertu. Ceux d’aujourd’hui ne nous parlent que de manufactures, de commerce, de finances, de richesses.

Lorsque cette vertu cesse, l’ambition entre dans les cœurs qui peuvent la recevoir. Les désirs changent d’objet, ce qu’on aimait on ne l’aime plus. On était libre avec les lois, on veut être libre contre elles. Chaque citoyen est comme un esclave échappé de la maison de son maitre. Ce qui était « maxime », on l’appelle « rigueur ». Ce qui était « règle », on l’appelle « gêne ». Ce qui était « attention », on l’appelle « crainte ». Autrefois, le bien des particuliers faisait le trésor public, mais pour lors le trésor public devient le patrimoine des particuliers. La république est une dépouille, et sa force n’est plus que le pouvoir de quelques citoyens, et la licence de tous.

Textes : Tom Andriamanoro

Photos : Archives de l’Express de Madagascar – AFP