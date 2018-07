Attaque dans les cash point – Des braqueurs dilapident leur butin de 17 millions d’ariary

Arrêtés lors d’une « opération force de frappe » de la police, trois braqueurs de cash point ont avoué avoir dilapidé leur butin.

Cette fois-ci, trois membres d’un gang, auteurs d’une série de braquages à main armée de cash point de la ville, comme celui à Ankazo­manga et des maisons de particuliers, ont mis le doigt dans l’engrenage. Actuelle­ment retenus et interrogés dans les locaux de la brigade criminelle (BC) à Anosy, ils ont avoué, qu’ils avaient gaspillé leur butin, plus de 17 millions d’ariary. Ils sont quatre dans la bande de Rasta, leur chef, et parmi eux une jeune femme, selon les premiers éléments de l’investigation auprès du service central des affaires criminelles (SCAC).

Leur dernier complice a réussi à s’échapper au moment du coup de filet, dans le cadre d’une «Opération force de frappe», organisée par la direction de la police judiciaire.

À l’issue de leur audition, l’on s’est rendu compte que chacun d’eux percevait cinq millions d’ariary. «Il y a ceux qui ont immédiatement acheté une moto avec l’argent, d’autres ont acquis un terrain à Ambatondrazaka. Quant à Rasta, il a mené la belle vie dans la capitale», a indiqué un enquêteur de la BC. Au moins, trois cash point, à part l’appartement et une boutique à Ankadifotsy ont été pillés par cette bande depuis mai. Elle s’est emparée d’une moto et d’appareils informatiques dans l’appartement qui n’ont pu être récupérés.

Vol à l’arraché

Pendant leur arrestation de mercredi, des armes, tels que pistolet automatique et sabre, ont été prises en leur possession. L’un d’entre eux a révélé qu’ils allaient opérer des vols à l’arraché à Antanimena, à Vasakaosy et à Antohomadinika, quand ils ne braquaient pas de cash point ou d’autres cibles. Quant à une récente attaque à main armée, survenue jeudi en plein jour, à Ankorondrano, la police n’a encore eu de nouvelle des auteurs ni de la somme faramineuse dérobée. Ils étaient cinq individus munis d’un fusil à pompe et de deux pistolets automatiques à happer cent millions d’ariary à un agent de cash point.

Cette opération spéciale de la police visant à mettre un terme aux agissements des associations de malfaiteurs poursuivra toujours son cours. Durant ces trois mois fructueux, une dizaine de gangsters se sont fait

arrêter et ont été déférés au parquet. Des voitures et motos volées, ainsi que leurs armes ont été recouvrées, d’après les informations judiciaires.