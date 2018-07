7e art – « Antananarivo tiako ianao » à l’Africlap

L’œuvre du réalisateur Haminiaina Ratovoarivony « Antananarivo tiako ianao » rentre en compétition au Festival des Cinémas d’Afrique qui se tiendra du 29 août au 2 septembre 2018.

La Grande Ile marque sa participation à la cinquième édition du Festival des Cinémas d’Afrique ou Africlap de Toulouse France par le biais de «Antananarivo tiako ianao», un film du réalisateur Haminiaina Ratovoarivony.

Sorti en 2017, « Madagascar tiako ianao » se classe dans la catégorie fiction et dure quinze minutes, en format blu-ray seize neuvième, autrement dit un film court et de bonne qualité. Le fond de l’histoire est tiré d’une réalité sanglante que la Grande Ile a vécue, le 7 février 2009. «Ce film parle de la fusillade de la crise politique de cette époque devant le palais d’Ambotsirohitra. Le caméraman qui a été tué, aurait pu être moi. Cela m’a beaucoup inspiré», relate Haminiaina Ratovoarivony. Il s’est entouré de personnes capables de rendre le produit à la hauteur de ses ambitions. Il a, lui-même, interprété les rôles principaux aux côtés de Fenosoa Lova et Marion Guichard. Avotra Radaviarison s’est chargé des images, et Maminihaina Rakotoarisoa du son.

Ce produit porte la signature de sa boîte de production Colorful Films. Haminiaina Ratovoarivony est passionné de cinéma qu’on considère comme un devoir de mémoire. Cinéaste de formation,avec plusieurs années d’expérience, c’est à travers « Antananarivo tiako ianao » qu’il s’exprime à quel point ce genre de manifestation est néfaste pour toute la société malgache, une bonne leçon à tirer qu’il essaie de partager à chaque occasion. Entre les quarante films en compétition à l’Africlap cette année, « Antananarivo tiako ianao » risque fort de toucher la sensibilité des membres de jury.

Bonne visibilité

Depuis sa sortie, « Antana­narivo tiako ianao » tente d’être présent autant que possible dans les festivals, pour plus de visibilité. Au Fespaco à Ouagadougou en mars, aux Rencontres du film court à Antananarivo en avril, au Festicab au Burundi en mai, au Mada tout court à Nantes en juillet, au World Film Festival à Amsterdam en août, et bientôt au Festival au-delà de l’Europe à Cologne en Septembre.

Haminiaina Ratovo­arivony n’est pas à son coup d’essai, il a déjà plusieurs films à son actif. « Malagasy mankany », « Razana ». Il prépare un long métrage intitulé «Madagasikara tanindrazanay », et un court métrage « Sister Christer ». Ce dernier, il compte le tourner aux États-Unis. À préciser que Haminiaina Ratovoarivony vit de sa passion à Chicago.