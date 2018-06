TENNIS – Ciecuit ITF Madagascar Open Juniors – Onze pays en lice à Ilafy

Le COT abritera le tout premier tournoi international U18. Onze pays y sont attendus.

On ne compte plus que les jours. Le tout premier tournoi du circuit international des juniors U18 que Madagascar va organiser du 25 au 25 juin est maintenu par la Fédération malgache de tennis (FMT). Ce tournoi , dénommé Madagascar Open Juniors, aura le coefficient grade 5 , recensera la participation de onze pays et se jouera sur les courts du club olympique de Tananarive (COT) à Ilafy. Les pays participants sont l’Angleterre, la France, la Pologne, la Turquie, la République Tchèque, l’Inde, la Grèce, la Russie, Hong Kong, le Zimbabwe et Madagascar. La participation à ce type de tournoi qui figure désormais dans le calendrier international pour les juniors recensés au monde est le fait d’avoir des points au classement mondial des juniors. Le grade 5 que Madagascar va accueillir n’attirera pas encore les joueurs des top100, top 200 ou top 300 mais enregistrera par contre un assez bon niveau général.

Il permettra aux joueurs et joueuses malgaches engagés de treize à dix-huit ans d’avoir l’opportunité de marquer des points au classement mondial des juniors.

Chez les garçons, on aura des joueurs de la ligue d’Analamanga comme Vahia Rabarijaona (18ans), Dimitri Rabeson (17ans), Fenosoa Rasendra (15ans), Lanja Rakotozandriny (15ans) mais aussi ceux de Boeny avec Heninkaja Razafindrakoto (16ans) et de Vakinankaratra avec Zo Arnaud Razafitrimo (18ans). Chez les filles, Tsantaniony Iariniaina (17ans) et Finaritra Andriamadison (16ans) qui ont déjà un classement mondial suite aux tournois qu’elles ont pu faire au Kenya, à Maurice, au Zimbabwe et en Egypte, seront à suivre de près. Les Fitia Ravoniandro et Miora Randrianantoandro aussi seront de la partie.

Grande première

Côté technique, le Madagascar Open Juniors sera officié par Naina Razatovo en tant que juge arbitre, le premier Malgache à occuper ce rôle depuis l’existence du tennis à Madagascar. Récemment titulaire d’un « white badge » obtenu suite à une formation qu’il a pu faire en Afrique du Sud, il sera dépêché par la FMT, qui ne sera plus obligée désormais de payer un juge arbitre international étranger (billet d’avion et indemnités) pour officier aux tournois internationaux juniors et seniors que Madagascar prévoit d’abriter.

« C’est une grande première à Madagascar. Les joueurs, leurs parents, ainsi que tous les amoureux de la balle jaune pourront avoir un aperçu du niveau requis chez les juniors. Plus de soixante matches en simple et en double seront disputés par plus de quarante-cinq joueurs dont pas moins de dix-huit Malgaches », rappelle Naina Razatovo.

Les premiers matches de simple sont prévus se jouer le 25 juin alors que le double pourrait démarrer le 26 ou le 27 juin. La journée des finales est quant à elle programmée pour le vendredi 29 juin. Orange Madagascar, principal sponsor de la FMT, s’engage pleinement pour soutenir l’évènement tout comme le club olympique de Tananarive qui offrira gratuitement ses courts de tennis comme ce fut le cas en février durant le tournoi international U14.