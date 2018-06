Temps venteux et secs

Des vents forts et un temps sec se présenteront cette semaine, à savoir des brouillards matinaux dans les Hautes Terres et sur la partie Sud de l’île, une légère hausse de température pour les Hautes Terres dont 11° à 25°C à Antananarivo, 8° à 25° C à Antsirabe, 11° à 24°C à Fianarantsoa. De faibles précipitations se manifesteront pour le district de Sambava, Andapa,Maroantsetra, Manakara, Vohipeno.

Journée inter­nationale de l’Yoga

La journée internationale de l’Yoga sera célébrée, ce jour. L’ambassade de l’Inde organise des activités à l’esplanade de l’université d’Antananarivo, dans le cadre de l’évènement. L’évènement commence à 9 heures du matin.

Troisime anniver­saire du CHU Anosiala

Cela va faire trois ans que le centre hospitalier universitaire (CHU) Anosiala, a ouvert ses portes aux malades. L’établissement va célébrer, ce jour, cet événement au sein de l’établissement même. Des cérémonies officielles s’y tiendront, en cette matinée.