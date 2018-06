Anosy – L’insécurité plus ou moins maîtrisée

Les soixante-neuf communes de la région ne vivent pas toutes en paix. Mais l’insécurité semble maitrisée dans quelques zones.

Stratège. Les communautés locales ont la possibilité de dire haut et fort ce qui les ronge. C’est en ces termes que le chef de la région Anosy, Tanjaniaina Julio Razafindramaro, explique les efforts menés jusqu’ici dans certaines communes pour repousser les actes de banditisme de grand chemin. « Lors de nos descentes sur terrain, les communautés peuvent s’exprimer sur ce qui les dérange en politique, en social ou en économie. Une approche qui nous a permis, entre autres, de rameuter ces communautés locales à contribuer à la lutte contre l’insécurité » explique-t-il.

Le commandant de compagnie, connu sous le nom de « capitaine Faneva » a, en effet, contribué à l’apaisement de la région depuis 2014. « Ses stratégies consistent, par exemple, à approcher les Dahalo en réédition et à les appuyer matériellement ou en moyens de mobilité. Il est bien sûr appuyé par les forces de l’ordre et surtout par l’implication des communautés locales », poursuit-il. La région Anosy a doté tous les maires et les présidents de conseil municipal d’un

téléphone portable, ce qui fluidifie au mieux la communication en cas d’attaques ou de comportements suspicieux dans les fokontany. Des stratégies qui ont porté leurs fruits dans, au moins, la moitié des communes formant cette région du Sud de l’île.

Économie

La zone limitrophe du district de Betroka et une partie de la commune de Tsivory et ses environs directs sont encore indiqués comme des zones rouges. Par contre, le district de Betroka est encore géré par les « Dina » ou pactes communautaires en matière d’insécurité, mais dont beaucoup de points ne s’accordent pas toujours aux contextes des communautés locales. Des opérations spéciales menées par l’Unité spéciale anti-dahalo et le Bataillon interarmes (BIA) d’Ihosy ont porté des résultats. Mais les actions intermittentes du genre donnent par la suite trop de largesses aux bandits.

Richard Tsimanova a travaillé pour la mutuelle de Mandrare, basé à Tsivory, mais il a préféré quitter les lieux pour cause d’insécurité. « La commune a connu son développement du temps des projets comme le Projet Bas-Mangoky, car la localité est très fertile. Mais l’insécurité démotive les habitants », témoigne-t-il. Le chef de région de l’Anosy confirme que la région est très productrice et bon nombre de projets de développement y sont présents. « Les communautés constatent de visu que des efforts de changement et de développement sont menés. C’est l’une des raisons qui suscite un sentiment d’appartenance chez elles », insiste-t-il.

La chaîne de valeur de la baie rose, le miel et la culture du riz constituent des sources de revenus attrayantes dans la région. « La réhabilitation imminente de la RN 13, Ambovombe-Taolagnaro, et la réhabilitation en cours de la RNT12A reliant Tolagnaro à Vaingandrano créent des lueurs d’espoir dans la population de la région, mais ce développement économique palpable, décourage ceux qui sont tentés de continuer ou de s’adonner au banditisme », défend encore Tanjaniaina Julio Razafindramaro.