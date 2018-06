Afrobasket – Zone VII – Participation incertaine des Seychelles

Madagascar et les Seychelles devraient jouer des matches aller-retour qualificatifs à l’Afrobasket U18G ce week-end. La sélection malgache est en préparation depuis une dizaine de jours.

J-3. L’équipe malgache poursuit sa préparation en vue de la phase éliminatoire de la zone VII de l’Afrobasket U18G. Cette compétition régionale qui se disputera entre seulement deux pays, Madagascar et les Seychelles est programmé les samedi 23 et dimanche 24 juin au gymnase couvert d’Ankatso, c’est-à-dire en matches aller et retour. Cette joute zonale est qualificative au championnat d’Afrique U18 garçons au Mali du 17 au 26 août. La participation des Seychelles reste encore incertaine.

« La Fédération seychelloise n’a pas encore confirmé et ne répond même pas aux mails. Elle devait envoyer la lettre d’engagement, la liste de membres de la délégation et le plan de vol avant le vendredi 15 juin. Nous sommes actuellement en train de demander confirmation de sa participation auprès de la Fiba Afrique » a informé Tsiry Colombe Ralalaharison, secrétaire générale de la Fédération malgache de basketball. En cas de désistement des Seychelles, la Grande Ile se qualifiera directement à la phase finale de l’Afrobasket au Mali. Côté préparation, quinze joueurs ont été appelés pour former la présélection sous la houlette de deux entraîneurs nationaux, Bayard Razafindralambo, et Jean de Dieu Randrianarivelo alias Deda.

Une grande partie des présélectionnés ont débuté leur regroupement le 9 juin. La sélection est composée de quatre joueurs de Dream Team SC, trois de MB2All, deux de Serasera Vakinan­karatra et un chacun de l’ASCUT Antsinanana et de SBC Vakinankaratra. Les joueurs de l’ASCB ont rejoint la sélection dimanche. Depuis, l’équipe est au grand complet.

Test

Les protégés de Bayard et Deda ont joué leur premier match test ce dimanche à l’ANS Ampefiloha contre une sélection U20G ou plutôt Dream Team SC renforcé par l’ASCUT alignant Henintsoa qui mesure plus de 2 mètres. De plus, les quatre ASCB qui viennent d’arriver dans la capitale ont été aussi alignés dans le camp de l’équipe sparring-partner. L’équipe nationale a remporté la victoire sur le score de 104-93. « Les joueurs ont fait une bonne prestation individuelle et collective… avec un match intensif » a souligné l’un des coaches.

« L’objectif de former une équipe homogène, dynamique et appliquéee est atteint à 60% … La préparation est axée sur le renforcement des capacités physiques et le perfectionnement technico-tactique » a-t-il poursuivi. Les critères de sélection ont été clairs, « nous avons visé les joueurs ayant disputé récemment des compétitions officielles et fédérales, ayant la taille requise pour chaque poste, en moyenne 1,83m, et des capacités physiques convaincantes » selon toujours ce technicien. Deux autres matches tests sont prévus cette semaine dont hier en début de soirée contre l’équipe du lycée français, et ce jeudi encore une fois contre la sélection U20G. La liste définitive des retenus sera normalement dévoilée ce vendredi. Selon les informations recueillies, les Seychelles ont un pivot de 2 mètres et trois ou quatre autres joueurs entre 1,90m et 1,95m. « Nous n’avons aucune idée sur leur niveau technique mais la sélection seychelloise a passé huit mois de préparation au Qatar et a participé à deux camps d’entraînement » a signalé l’entraineur national. Lors de l’Afrobasket U18G sur le sol malgache en 2014, Madagascar a terminé quatrième.