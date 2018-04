Téléphonie mobile – P Smart repousse les limites

Le marché malgache suscite l’engouement de nombreux fabricants. Le dernier né d’ Huawei affiche la conquête de ce marché comme objectif premier.

Optimal. Le dernier né de la série P de Huawei est arrivé au pays. Le fabricant a dévoilé le P smart, hier, au Café de la gare Analakely, en partenariat avec la société Uditec, son distributeur officiel et exclusif à Madagascar. Après l’introduction du P10 et du Mate 10, l’année dernière, Huawei ajoute aujourd’hui ce nouveau modèle à sa série P en y combinant les derniers développements logiciels et matériels. « Avec le P Smart, Huawei souligne une fois de plus ses ambitions commerciales et démontre à nouveau son engagement continu à fournir les dernières innovations et fonctionnalités qui simplifient la vie des consommateurs avec des prix attractifs », suggère Laetitia Darche Sauzier, la porte image de la marque.

Le tout dernier de Huawei embarque de nombreuses fonctionnalités qui vont certainement plaire aux usagers. La fonctionnalité de séparation d’écran intelligent garantit une utilisation efficace du Smartphone. Entre autres, les consommateurs peuvent facilement chatter tout en regardant une vidéo ou enregistrer tout en lisant grâce à un processeur amélioré en termes de puissance. Ce processeur connu sous l’appelation de « Kirin 970 » embarque, avec lui, l’intelligence artificielle.

Performances

Niveau photographie, le Huawei P Smart offre des fonctionnalités innovantes. Sa double caméra, avec un objectif de 13 et 2 mégapixels, capture le monde dans une perspective de haute qualité et dans des couleurs cristallines. Les objectifs à grande ouverture laissent entrer davantage de lumière, pour de magnifiques photos vives et riches en couleurs, pendant que le double appareil photo capture des effets de flous artistiques. « Il est d’ores et déjà envisageable de délaisser petit à petit l’utilisation des appareils reflexes si ces technologies continuent d’évoluer dans le bon sens », explique Laetitia Darche Sauzier. Par ailleurs, la caméra frontale propose une fonction de prise de clichés par contrôle gestuel qui permet à l’utilisateur de capturer les moments par un simple geste de la main et à distance.

Une avancée peu commune dans le domaine de la téléphonie mobile. Sa mémoire a une capacité standard de 32 Go et peut être étendue jusqu’à 256 Go, via microSD. Des performances qui permettent à l’appareil de transférer les fichiers entre des Smartphones Huawei à grande vitesse, notamment grâce à la fonction Huawei Share ou encore l’Huawe iPhone Clone qui offre la possibilité de dupliquer toutes les données de l’appareil en ligne de façon à

les sauvegarder en cas de perte ou de changement de téléphone. L’appareil est disponible chez tous les revendeurs agrées avec les conditions de garanties standard de la société.

Harilalaina Rakotobe