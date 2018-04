Rapport parlementaire – L’Emmoreg quadrille le centre ville

Les forces de l’ordre sont sur le pied de guerre pour appliquer l’interdiction du rapport public d’aujourd’hui. Les députés ont déjà mis en place les installations sur le parvis de l’hôtel de ville.

Branle-bas de combat. Dès le milieu d’après-midi, les éléments des forces de l’ordre ont été présents en nombre dans le centre-ville hier. Les camions de l’État major mixte opérationnel (EMMO) se sont pré-positionnés sur la place devant la gare de Soarano.

Les pick-up de l’EMMO Security ont fait des va-et-vient sur l’avenue de l’indépendance et autour de l’Hôtel de ville, jusqu’à hauteur de l’esplanade. À ceux-la s’ajoutent des policiers, gendarmes et militaires patrouillant à pied dans le centre d’Antananarivo.

« Tout le dispositif est déjà en place », indique le général Andriatsarafara Andria­mitovy Rakotondrazaka, commandant de la Circons­cription inter-régionale de la gendarmerie nationale d’Antananarivo. À entendre ses explications, la gestion des opérations est prise en main par le commandement des bérets noirs. Les éléments de l’EMMO ont été pré-positionnés dans le centre ville durant toute la nuit.

L’objet de cette manœu­vre est d’appliquer l’interdiction floquée par le général Angélo Ravelonarivo, préfet d’Antananarivo, au rapport public que comptent tenir les onze députés élus dans les six arrondissements de la capitale. Avec le reste des députés d’opposition en background, ces élus d’Antananarivo comptent faire un compte-rendu des sessions extraordinaires du Parlement. La constestation du contenu et de l’adoption des lois électorales seront, principalement, les sujets des interventions.

Dissuasion

Ils donnent rendez-vous aux habitants de la ville des mille, sur le parvis de l’hôtel de ville, Analakely, ce jour. « Nous opérons une présence dissuasive pour doucher toute intention de braver l’interdiction, mais également, tout fauteur de trouble de passer à l’acte », explique une source auprès des forces de l’ordre. Le préfet d’Antananarivo, lors d’une conférence de presse mardi, a affirmé que, comme il s’agit d’une manifestation sans autorisation, tout contrevenant encourt l’arrestation.

Les députés d’opposition n’en démordent pourtant pas, et font fi des menaces d’arrestation brandies par le général Ravelonarivo. « Nous sommes des élus. Il est de notre devoir d’informer la population sur ce qui se trame, de protéger les citoyens. Comme il est de votre devoir, en tant que préfet, de protéger la population, de nous protéger », réplique le député Guy Rivo Randrianarisoa. Le député Naivo Raholdina ajoute que « la loi nous octroie l’immunité quant aux opinions que nous émettons dans l’exercice de notre fonction ».

Convaincue d’être dans son droit, l’opposition, par le biais de la députée Lanto Rakotomanga, soutient que « faire un rapport aux citoyens fait partie de nos droits et obligations prévus par les textes. Il ne devrait donc pas y avoir une quelconque entrave ». Maître Hanitra Razafima­nantsoa, vice-présidente de l’Assemblée nationale, affirme, quant à elle, que « nous ne reculerons pas. La disposition prévue pour le rendez-vous est déjà en place ».

Assisté par les élus, les estrades, chaises et tables, ainsi que les chapitaux prévus pour le rapport public ont été installés par le personnel de la Commune urbaine d’Antananavo (CUA) dès la matinée d’hier. En réponse à une rumeur selon laquelle, les forces de l’ordre allaient fermer les grilles du parvis de l’hôtel de ville, celles-ci ont été démontées en fin d’après-midi.

Une station privée de la capitale rapporte pourtant que, « joint au téléphone, le préfet a soutenu qu’il n’a pas donné d’ordre de fermer les grilles de l’hôtel de ville ».

Au regard des faits d’hier jusqu’en fin de soirée, les forces de l’ordre ont juste procédé à des rondes et ont gardé leur pré-positionnement. « Pour l’instant, notre mission est d’assurer la quiétude du centre ville et la fluidité de la circulation », ajoute la source auprès des forces de l’ordre.

Pour prévenir une altercation avec les parlementaires et ceux qui répondront à leur invitation, pourtant, le quadrillage du centre-ville par les forces de l’ordre pourrait se muer en blocus.

Le centre ville déconseillé

L’ambassade des États-Unis et l’ambassade de France « prient d’éviter », et « déconseillent » le centre-ville à leurs ressortissants aujourd’hui. Le rapport public que comptent faire les députés d’opposition est la raison de cette précaution. La représentation américaine l’explique par le fait que « des manifestations récentes ont été organisées dans les provinces, durant lesquelles une forte présence de la police et des forces de sécurité a été constatée ». L’ambassade française avance que « toute forme de manifestation politique publique reste interdite par la Préfecture de police ». Des conditions qui entraînent « des risques de débordements », auxquels les rassemblements de ce jour pourraient donner lieu. L’Institut français de Madagascar (IFM) sera aussi fermé.

Garry Fabrice Ranaivoson