Manakara – Chasse aux trafiquants de saphir blanc

Soupçonné d’avoir fait partie d’un réseau de trafiquants d’ossements humains dans le Vatovavy Fitovinany, un individu a été arrêté dans la gendarmerie de Manakara, la nuit de jeudi. Joint par téléphone, le commandant de compagnie de la gendarmerie locale a affirmé qu’une investigation relative au trafic de saphir blanc, ou ossements humains, est en cours. Il était encore sur le terrain et n’a pas pu fournir plus d’éléments. C’est la cinquième arrestation qui fait suite à la saisie spectaculaire de neuf cents kilos d’os longs mis dans des sacs, dans le fokontany et commune d’Ambila lundi, vers 11 h. Le commandant a signalé que le commanditaire de ce marché noir serait bientôt démasqué. Les renseignements obtenus sont, pour le moment, confidentiels, selon les explications reçues.

Jusqu’ici, aucune victime de vandalisme de sépulture ne s’est présentée à la brigade. Ces quelque neuf cents kilos d’os ont été confisqués. Cinq personnes impliquées, dont une femme, sont à présent placées en garde-à-vue.

Une demande de prolongation de leur garde-à-vue a été accordée par le tribunal afin de poursuivre l’investigation, a indiqué un enquêteur. Affaire à suivre.

Hajatiana Léonard