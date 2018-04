Global Money Week – Les jeunes incités aux questions d’argent

Le ministère des Finances et du budget lance des sensibilisations durant la semaine du Global Money Week. Elles s’adressent aux enfants et aux jeunes.

L’action est mondiale et a été initiée par le Child and Youth Finance international (CYFI). Madagascar participe à la campagne annuelle de sensibilisation axée sur l’importance des questions d’argent, organisée dans cent trente-sept pays. La semaine mondiale de l’Argent (Global Money Week) est à sa troisième édition dans le pays et à sa septième édition dans le monde. Madagascar entend ainsi poursuivre l’événement qui est indiqué avoir porté ses fruits depuis, notamment, l’année dernière.

« Madagascar se trouve dans le Top Ten des pays qui ont réalisé une semaine remarquable du Global Money Week », a souligné Vonintsa­lama Andriambololona, ministre des Finances et du budget, hier, à la conférence de presse à Antaninarenina. Les précédentes éditions, en effet, ont fait naître le projet « School Bank », qui vise l’éducation et l’inclusion financières des enfants et des jeunes à travers le système scolaire. La finalité étant de réduire la vulnérabilité financière et de « créer des opportunités pour obtenir des moyens d’existence durable ». Cinq écoles pilotes sont concernées et des études sont en cours, avec des parte­naires. « Cette année encore, il s’agit de sensibiliser les enfants et les jeunes sur l’importance de l’argent. L’argent en tant que bien précieux, l’importance des dépenses et des épargnes, dans la vie quotidienne, professionnelle et dans l’entrepreneuriat seront décortiqués pendant la semaine du 23 avril », précise la ministre.

Régionales

Apprendre et, ensuite, réagir. Des ouvertures de compte d’épargne pour leur avenir sont ainsi vivement attendues.

Près de 41% de la population sont encore à sensibiliser sur l’éducation financière et la bancarisation. Quelques sept mille cinq-cents enfants et jeunes sont estimés être touchés par cette campagne de sensibilisation. Et par communication médiatique, plus de cinq cent mille jeunes et un million d’adultes en seront indirectement touchés. La célébration commencera le 23 avril par une ouverture officielle au palais des sports et de la culture de Mahamasina.

La sensibilisation prendra une tournure régionale dans la mesure où les questions d’argent seront décortiquées aux jeunes d’Imeri­tsiatosika, Miarinarivo et Arivonimamo. «Les enfants du centre Akamasoa sont également prévus en être informés directement», indique encore Vonintsalama Andriam­bololona. La célébration du Global Money Week prendra fin le 27 avril. Des entités partenaires telles que l’assurance Ny Havana, la Caisse d’Epargne de Madagascar, la BFV SG, Mvola, Positive Planet, l’Association Ny Ankizy, APIMF, l’Association YMCA , l’ONG Tonga, entre autres, contribueront à la réussite de l’événement.

Mirana Ihariliva