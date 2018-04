Concert – Erick Manana retrouve le Casino de Paris

Un éminent musicien, fier porte-étendard de la musique malgache sur la scène internationale. Erick Manana annonce un concert symphonique à Paris avec des artistes exceptionnels.

Erick Manana retrouve le Casino de Paris, une scène chaleureuse et prestigieuse à la fois où il peut laisser libre court à sa musique. Fidèle à lui-même, il promet un événement rare aux mélomanes qui se joindront à lui ce 18 mai. Enivré par sa musique populaire et mélodieuse, il chante aussi bien la fraternité que l’amour. Sa guitare à la main, il retrouve ce lieu de festivité mythique dans l’Hexagone qu’il sublimera, à l’occasion, de ses fameuses compositions. Avec, à ses côtés des artistes tout aussi talentueux que lui, Erick Manana promet, une fois encore à ses inconditionnels un concert inédit qui marquera les esprits.

Ainsi, le chanteur de « Voninkazo adaladala », fort de cet esprit taquin, fraternel et généreux qui l’anime, a convié des sommités de la musique nationale et internationale à partager la scène avec lui pour l’occasion.

« Ce sera un moment extraordinaire que je partagerai avec le public, car le temps de ce concert d’envergure, on chantera ensemble la richesse et la particularité de la musique malgache. Cette musique communicative et fédératrice qui transcende aussi bien qu’elle nous envoûte par ses mélodies », souligne Erick Manana.

Le prestige de ses invités à ce concert n’a d’égal que leur talent. On y retrou­ve les illustres Dama et Lalao Rabeson, mais aussi de belles découvertes comme Gabrielle Randrian Koehlhoeffer et Lokanga Köln Quartet.

Exclusif et mémorable

Ces retrouvailles entre Erick Manana et le public de l’Hexagone pourront se tenir grâce au soutien de

la compagnie aérienne Corsair, qui s’affirme, désormais, comme son partenaire principal.

Une collaboration, qui permettra au chanteur de réaliser, cette année, sa tournée internationale aussi bien en Europe que dans l’océan Indien et évidemment à Madagascar.

Les prémices de ce qui s’annonce comme une aventure musicale mémorable donc, le concert au Casino de Paris se divisera en trois parties bien distinctes. En première partie, Erick Manana jouera en duo avec Lalao Rabeson. Ensemble, ils enchanteront le public par la poésie de leurs interprétations. « La dernière fois que j’ai joué avec Lalao Rabeson date d’il y a 25 ans, c’était à Washington », confie Erick Manana sur un ton nostalgique. En seconde partie, c’est un trio tout aussi inédit qui se présentera au public, aux côtés d’Erick Manana et Dama, la jeune contre bassiste Gabrielle Randrian Koehlhoeffer envoûtera le public par sa musicalité. La troisième partie du concert, quant à elle, s’annonce des plus symphoniques.

Le Lokanga Köln Quartet composé de Jenny Fuhr au violon, Miriam Lormes à l’alto, Katharina Hoffman à la violoncelle et Katharina Strein à la contrebasse, égayeront la scène avec Erick Manana à la guitare et aux chants.

Une tournée en perspective

Au-delà du Casino de Paris au mois ce 18 mai, Erick Manana prévoit une tournée exceptionnelle dans l’océan Indien. Ainsi, on retrouvera Erick Manana et le Lokanga Köln Quartet à Saint-Denis sur l’Ile de La Réunion le 21 juillet et à Madagascar, dans la capitale les 27 et 28 juillet au CCESCA Antanimena.

Andry Patrick Rakotondrazaka