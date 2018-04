Basketball – All Stars du Président – Les Russes coiffés sur le poteau

La sélection de la Coupe du Président a battu de justesse le CSA de Saint-Pétersbourg. Les Russes ont dominé les deux premiers quarts-temps.

Le Palais des sports, presque plein à craquer. Les amoureux de balle orange ont été gâtés. La première édition du « All stars du Président » a été un franc succès.

Victoire à la dernière minute pour la sélection de la Coupe du président face au club des armées de la Neva de Saint-Pétersbourg. Le score finale était 74 à 73, en faveur des hommes de Jeannot Ravonimbola dit Nono et Herilanto Randria­manalina, alias Bomba.

Les Russes ont dominé les deux premiers quarts-temps, et ont mené largement 23 à 15 à la fin de la première période et 48 à 34 à la pause. Les militaires russes ont été efficaces sous panier et en défense, avec un jeu simple mais technique. De plus, ses tireurs d’élite ont rarement raté leurs tirs à trois points.

Les Malgaches, de leur côté, se sont précipités sans assurer leurs shoots. Ibrahim et consorts ont remonté la pente petit à petit au retour des vestiaires, en activant leur vitesse d’exécution. À partir du troisième quart-temps, la fatigue a pesé sur les Russes. La sélection malgache a, par la suite, renforcé son système défensif au cours de la troisième période et a réduit l’écart de points.

Les All stars du président sont revenus au score en début de la quatrième période. Madagascar mène 68 à 67 à trois minutes de la fin, puis égalise 71 partout à 42 secondes du coup de sifflet final.

Grâce au tir à trois points de Fabrice à 21 secondes de la fin, les Malgaches mènent encore une fois 74 à 73.

Occasions ratées

Les Russes ont encore eu deux occasions pour remporter la victoire, mais ont échoué dans leur dernière attaque, ratant au passage deux lancer-francs. « Nous n’avons pas eu assez de temps pour nous préparer ensemble… Ainsi, nous avons opté pour une ossature de club en cours de match, en alignant en majorité les joueurs de l’Ascut, qui sont plus efficaces en défense », a précisé Bomba après la rencontre. « Nous étions plutôt avantagés en condition physique », a rajouté le meilleur joueur de la Coupe du président, Fabrice Mandimbison.

« Les Malgaches jouent bien. Ils ont bien préparé ce match », a mentionné le coach russe, Vorob’Ev Oleg. « La fatigue a pesé sur nos joueurs après la pause… nous venons de débarquer à 2 heures du matin, et n’avons eu que trois heures de sommeil. Puis nous avons dû procéder à l’entraî­nement le matin et le match le soir », a-t-il poursuivi.

En ouverture, Soma beach basketball club de Boeny a pris sa revanche face à MB2all en Super Coupe du président et remporte la victoire sur le score de 56 à 42. Le club détenteur de la coupe a battu les Majungaises deux fois, en phase éliminatoire du top 8 et lors de la finale.

Serge Rasanda