Antsirabe – De faux billets et des tortues saisis

La police vient d’arrêter deux faux-monnayeurs. Leur méthode semble bien rôdée, en « blanchissant » les faux-billets par l’intermédiaire du mobile banking.

L’interroga­toire d’un individu, venant de la capitale, appréhendé mardi dernier à Antsirabe pour possession de faux billets de 10 000 ariary, se poursuit et l’affaire évolue assez vite.

Ainsi, un complice a été arrêté à Ampefy Soavina, Antananarivo. Il avait sur lui dix-sept fausses coupures de 20 000 ariary. Cinquante-quatre jeunes tortues ont été également trouvées lors de la perquisition de sa maison.

Pour rappel, le faussaire a été arrêté par la police d’Antsirabe, mardi dernier, en train d’utiliser de faux billets de 10 000 ariary dans un centre de loisirs. Aupa­ravant, il avait déposé sur un compte une certaine somme auprès d’une agence de mobile banking, toujours en fausses coupures de 10 000 ariary.

Le responsable de l’agence n’avait rien remarqué et avait encaissé normalement l’argent, qui serait retiré plus tard par le faux-monnayeur en billets, cette fois-ci, bien authentiques. L’agissement de cet individu n’a été donc mis au jour que par le responsable du centre de loisirs qui a alerté la police.

La fouille de sa valise à l’hôtel a permis de trouver d’autres faux billets de 10 000 ariary. Au total, la police en a récupéré deux cent vingt.

Usage de faux

Par la suite, il a avoué l’existence d’un complice habitant à Ampefy Soavina. Celui-ci était en possession de dix-sept faux billets de 20 000 ariary. Tandis qu’un sac contenant de jeunes tortues caché dans un puits à sec a été trouvé lors d’une fouille plus sérieuse. La police est encore à la recherche d’un troisième individu, complice des deux autres déjà arrêtés.

En fait, ils sont aussi accusés de faux et d’usage de faux. Car ils utilisent de fausses cartes d’identité nationale pour l’ouverture d’un compte et le retrait d’argent par mobile banking. Ils possèdent également un faux cachet au nom d’un haut responsable.

Angola Ny Avo