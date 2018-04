Accident à Mandraka – Un accident tue deux camionneurs

Une semi-remorque a raté une pente et est violemment tombée en contrebas, hier matin, à Mandraka. Le chauffeur et son aide sont décédés sur le coup.

Drame. N’ayant pas négocié un virage sur la RN2, au niveau de Marozevo, à Mandraka, un camion

semi-remorque a terminé sa course en contrebas. Cette tragédie a coûté la vie à deux personnes.

Le chauffeur a été mis en sandwich entre le volant et son siège, tandis que son aide a été projeté dehors pendant le choc. Tous les deux, âgés de 32 et 37 ans, sont morts sur le coup. Quant à leur collègue qui se reposait sur le lit de la cabine, il s’en est sorti indemne. Il ne s’est réveillé qu’après l’accident et s’est doucement extrait du véhicule.

Ce poids lourd remorquant un conteneur roulait vers Toamasina quand le drame s’est produit. En

descendant le tournant en forte déclivité, il a fini par quitter la route. Son conducteur a perdu son contrôle.

Le camion s’est renversé, faisant un tonneau avant de se retrouver la tête coincée sous le conteneur. Il a ensuite barré la chaussée. Une enquête sommaire menée par la gendarmerie a permis de savoir que le chauffeur aurait somnolé. « Nous avons commencé à l’extirper de l’habitacle à 9 h et n’avons terminé qu’à 11 h. Il s’est gravement cassé les bras », a raconté un gendarme d’Anjiro, encore sur les lieux, hier, l’après-midi.

Point S

Les automobilistes et les éléments des forces de l’ordre ont essayé de déplacer le poids lourd pour la circulation, mais ont échoué. Il fallait attendre l’arrivée d’un dépanneur qui devrait, à cette heure, être sur place.

Avisée, la famille des victimes s’est rendue à Mandraka pour prendre les corps. Sous le choc, le rescapé n’a pu être entendu, hier.

Ce virage dangereux est nommé point S à cause de sa sinuosité. L’accident a causé de gros embouteillages de quelques kilomètres. Aucune déviation n’a pu être faite.

Seules les voitures légères ont pu passer. La gendarmerie d’Anjiro a tenu à rappeler qu’il s’agit d’un accident mortel constaté après celui de l’année 2007 impliquant un taxi-brousse.

En deux jours successifs, les RN4 et RN2 étaient les théâtres de sortie de route de camions. Avant-hier,

un porte-char a également bloqué l’axe Antananarivo-Mahajanga, aux abords du pont d’Andranofeno, à Manerinerina.

Hajatiana Léonard