Volleyball – Coupe de la zone 7 – La JSA vise le carré final

La Jeunesse sportive d’Ambatonilita reste l’un des porte-fanions de la Grande Ile à la Coupe des clubs champions de la zone 7.

Une toute première participation. Le club de volleyball de la Jeunesse sportive d’Ambatonilita (JSA) jouera pour la première fois dans son histoire la Coupe des clubs cham­pions de la zone 7. Ce rendez-vous régional se tiendra au palais des sports à Maha­masina du 3 au 10 février. En vue de cette joute régionale, le club s’entraîne cinq fois par semaine sous l’encadrement technique du head coach Tiana Randria­misason et son assistant, About Jeannot Martial.

« Nous avons des joueurs qui ont du potentiel. Ils ont justement besoin d’expériences internationales. Notre objectif à cette coupe de la zone 7 est de se qualifier et jouer le carré final », a mentionné le premier responsable technique du club, Tiana Randria­misason. « Nous avons entamé notre préparation depuis le mois d’octobre, après une semaine de repos après les championnats de Madagascar à Toliara », a confié le head coach. «Nous avons travaillé des services et attaques

complexes, du système de défense, des contres… sans oublier de renforcer la cohésion de l’équipe, consolider l’automatisme en combinaison

d’attaques pour contrer les adversaires qui ont des joueurs de grand gabarit », a détaillé le coach Tiana sur la préparation du club.

Fusion

Avec ses deux équipes A et B, la JSA compte vingt-deux éléments ayant une moyenne d’âge de vingt-trois ans. Deux anciens titulaires de la Gendarmerie nationale volleyball, entre autres Odilon et Christian sont les plus expérimentés du club. Pour pouvoir évoluer en première division, la GNVB de Vakinankaratra a proposé une collaboration qu’est sa fusion avec le club civil, JSA qui dispose de deux équipes en première division.

Comme palmarès à l’issue de sa première année en première division, la JSA-B est vice championne d’Analamanga, battue en finale par la GNVB. Le club a par la suite terminé à la troisième place au cham­pionnat de Madagascar, derrière la GNVB et la CNaPS la même année.

« Nous comptons faire mieux que nos résultats de la précédente saison 2018. C’est-à-dire disputer la finale du cham­pionnat d’Analamanga et la finale du championnat de Madagascar », a conclu Tiana Randriamisason.