Météo – La tempête tropicale modérée « Desmond » à l’horizon

La perturbation cyclonique surveillée vendredi s’est intensifiée et elle et baptisée « Desmond », hier à 12h locale.

En approche. La zone suspecte localisée dans le Canal du Mozambique depuis ven-dredi a atteint le stade de tempête tropicale modérée en 36 heures, hier. Elle a été baptisée « Desmond », un nom sud africain à 12h locales.

D’après le service de la météorologie, il n’y aura pas encore de répercussion sur la Grande Ile. « D’après notre analyse, cette tempête n’aura pas d’impact sur le temps à Madagascar. De plus, elle n’est pas tellement dangereuse pour le moment », explique un prévisionniste effectuant son tour de permanence, hier. Son centre se situe à 540km au Nord Ouest de Toliara, hier. Elle se déplace lentement à une vitesse de 9km/h. Elle apporte avec elle des vents moyens de 60km/h et des rafales de 90km/h. Même si elle n’est pas intense, le service météorologique recommande aux pêcheurs d’éviter de s’aventurer en mer. Le vent risque de souffler très fort. Aucune alerte cyclone n’est lancée pour les régions côtières du Sud Ouest pour le moment. Cette tempête tropicale a plus de répercussion sur le Mozambique.

Fortes pluies au Nord

C’est le 6e système à atteindre au moins le stade de tempête tropicale au cours de cette saison cyclonique 2018-2019 du bassin Sud Ouest de l’Océan Indien selon le service météorologique national du Mozambique.

Une faible circulation dépressionnaire associée à un système nuageux est localisée depuis samedi à l’Est d’Antalaha. Elle engendre de fortes pluies du 20 au 22 janvier. L’extrême Nord est mis sous alerte rouge: les régions Betsiboka, Bongolava, Analamanga, Melaky, Boeny. Elle peut se développer en tempête tropicale mercredi. « Nous avons lancé une vigilance forte pluie pour le Nord de l’Ile. Des pluies se succèderont jusqu’au mardi. Les pluies sont prévues s’étendre dans plusieurs régions jusqu’à Morondava. Nous craignons que cette zone suspecte se transforme aussi en tempête tropicale », ajoute le prévisionniste. Les populations sont avisées face aux risques de montée des rivières et des glissements de terrain. Une légère diminution de température se fera sentir dans toute l’Ile. Comme le régime de mousson se renforce, la pluie sera au rendez-vous dans toute l’Ile pendant cette semaine.