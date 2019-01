Mayotte – La natalité baisse légèrement

Une natalité descendante est particulièrement remarquée en 2018 à Mayotte. Les raisons s’avèrent multiples, entre autres, le stress causé par des séismes, ces derniers temps.

Mayotte a enregistré pour la premi­ère fois depuis cinq ans une baisse de sa natalité, avec neuf mille quatre cent quarante et un naissances enregistrées en 2018, a annoncé vendredi la directrice du centre hospitalier de l’île, Catherine Barbezieux, lors de ses vœux.

Depuis 2013, où six mille cinq cent soixante naissances avaient été enregistrées, selon l’Insee, le nombre d’enfants nés sur l’île n’avait cessé d’augmenter, battant chaque année de nouveaux records absolus, et faisant de l’unique hôpital du département «la plus grande maternité de France». En 2017, neuf mille sept cent soixante enfants avaient vu le jour sur l’île aux parfums.

La directrice de l’établissement est revenue sur l’année 2018 et notamment sur le mouvement social contre l’insécurité de mars-avril, qui avait bloqué l’île durant plusieurs semaines, obligeant l’hôpital « à aller puiser dans (ses) plus insoupçonnées réserves de courage, d’ingéniosité, de loyauté et d’endurance aussi».

La multitude de séismes (plus de mille quatre cent quarante secousses d’une magnitude de plus de 3,5) que subit Mayotte depuis le 10 mai dernier, phénomène que «personne n’attendait», a également «généré beaucoup de stress», a-t-elle souligné.

Mesure symbolique

Catherine Barbezieux a en outre évoqué la mise en place des premiers «titres de recette», sorte de factures remises aux «non assuré sociaux» pour «chaque acte non réglé». Les personnes sans couverture médicale représentent 40% des patients fréquentant l’hôpital, et sont essentiellement originaires des îles voisines des Comores, avait-elle révélé en octobre dernier.

Cette mesure «symbolique» et non coercitive ne remet pas en cause la gratuité des soins, puisque dans les faits, les personnes n’ayant pas les moyens de payer seront tout de même soignées, mais cela permet de «prendre conscience (…) que le paiement est quelque chose de normal», avait expliqué la directrice.

Catherine Barbezieux a enfin indiqué que des «travaux urgents» s’échelonneraient de 2019 à 2023 avec la création de deux blocs gynécologiques et de quinze lits supplémentaires en médecine générale ainsi que la construction d’une hélisurface sur site.

