La mode :un despote aimé

Amnésie ou mauvaise foi : il y a à peine 6 mois, une coupe de cheveux particulière était vue par Matthieu comme étant l’incarnation du mauvais goût. En 6 mois, le sens esthétique a effectué un virement à 180°. Le style a eu le privilège de renvoyer les reflets éblouissants et aveuglants d’une superpuissante source de lumière : l’aura d’une star. Soudain ce qui a été la cible de moqueries se métamorphose en objet de convoitises et par conséquent en produit dont le prix connait une rapide et brusque ascension. La dictature de la mode, inconsciemment subie, qui impose sa vision du beau, du mal et du bien, s’est exercée sur lui.

Le cas de Matthieu n’est pas isolé : comme lui on est irrésistiblement aspirés par la puissance impitoyable du tourbillon qui nous maintient au fond de l’océan où les tendances se succèdent. Elles apparaissent, disparaissent, réapparaissent… Un cycle interminable, déroutant par sa capacité à bouleverser en peu de temps notre vision du monde : ce qui est beau aujourd’hui est constamment menacé par les caprices du tourbillon qui peut le reléguer en division inférieure, celle des « has been », en introduisant à n’importe quel moment une nouvelle mode.

Un phénomène est représentatif de ce pouvoir d’accaparement de l’esprit : celui qui nous force à ingurgiter les chansons matraquées dont les qualités esthétiques sont discutables. Comme ces productions commerciales, la mode pénètre subrepticement notre cœur et s’adjuge une mainmise considérable sur le contenu de nos désirs qui peuvent se muer en objets d’obsessions.

Cependant, comme les chansons à la mode qui, une fois le pouvoir envoutant du matraquage tari, s’évaporent, disparaissent complètement du paysage médiatique et de notre mémoire, les phénomènes de mode sont également d’une grande fugacité.Ils s’imposent pour un moment, font le buzz pendant une courte période d’hégémonie.

Ainsi est rythmée la vie, elle avance par mutation et gare à celui ou celle qui ose se démarquer du groupe : une discrimination, non consciente mais malgré tout présente s’opère. Les questions se posent presque au quotidien : Pour paraître cool, que dois-je mettre ? comment je dois me coiffer pour ne pas passer pour un ringard ? C’est tous les jours que les modes changent et ne se ressemblent pas. Alors des célébrités ou des influenceuses comme Carrie Bradshaw, la création de Candace Bushnell mais célèbre surtout grâce à la série « Sex and the City », deviennent les prédicateurs de cette ère d’omniprésence du bling-bling et des paillettes qui nous fascinent, nous subjuguent, nous hypnotisent en nous enlevant la maîtrise de nos désirs et ainsi, selon la philosophie épicurienne, tombons-nous dans le péché en nous abandonnant au pouvoir des désirs non-nécessaires.

Et cet état de faiblesse nous met à la merci de la publicité : Même si souvent la communication est de basse qualité, symptôme de la pauvreté créatrice, de la paresse intellectuelle qui a engendré un standard de publicité qui se contente de vanter les mérites d’un produit en chanson, c’est pourtant bien l’univers de la publicité qui nous dicte ce qu’il faut acquérir ou pas et les faits ne peuvent démentir l’efficacité de la manipulation. « Aïe on nous fait croire que le bonheur c’est d’avoir, den avoir plein nos armoires. Dérisions de nous dérisoires » chantait Alain Souchon dans sa chanson « Foule sentimentale ».

En nous abandonnant volontairement à la dictature de la mode, cette dernière s’avère être un despote intelligent, un tyran qui a réussi le tour de force de se faire aimer de nous, pauvres mortels, qui sommes ses loyaux et fidèles esclaves.

par Fenitra Ratefiarivony