Judo club Esca – Bilan plus que positif

Le club de l’école du sacré cœur Antanimena a dominé toutes les compétitions locales et a également brillé en sorties régionales ou continentales.

Le Judo Club Esca a trouvé sa voie. Le club a dressé un bilan technique de la saison 2018 lors de son assemblée générale. Il a porté haut les couleurs nationales en compétitions internationales. Esca a bien entamé la saison en arrachant cinq médailles en février 2018 à l’Open de la Réunion, un tournoi international pour les catégories des minimes, cadets et juniors. Roberto Razakandrainy s’est offert la médaille d’or chez les cadets -90 kg. Juane Andriamahenina chez les cadettes -48 kg et le cadet Fetra Ranivoarisoa -73 kg ont décroché pour leur part la médaille d’argent. La délégation a aussi arraché deux autres médailles de bronze, signés Killian Rakoto­nanahary dans la catégorie des minimes -50 kg et Eduardo Andrianarinirina chez les cadets -55 kg. Esca a ravi cinq autres médailles en mai au tournoi des Mascareignes toujours à la Réunion.

La compétition a été destinée aux minimes, cadets et juniors. Killian Rakotonanahary avait remporté la médaille d’or des minimes -50 kg et quatre autres combattants avaient arraché le bronze, en l’occurrence Lita, Edouardo, Kenny et Océane. Au sommet continental des cadets à Burundi en mai, le club avait brillé avec trois médailles. Dans la catégorie des cadettes, Juane Andriamahenina est sacrée championne d’Afrique en remportant l’or des -48 kg. Mireille Ifaliana Andriamifehy s’est offert l’argent des cadettes -52 kg et le bronze pour Rayan Ravelojaona -66 kg. En juin aux Jeux africains de la jeunesse en Algérie, Juane avait été classée cinquième de sa catégorie. Et la dernière sortie de l’année en octobre, aux Jeux olympiques de la jeunesse à Buenos Aires Argentine, Mireille avait remporté la médaille d’argent par équipe mixte. En compétitions locales, les porte-fanions du club se sont imposés à tous championnats du calendrier 2018.

En début de la saison en février, le club avait terminé premier au classement général et était champion par équipe mixte aux championnats d’Analamanga minimes, cadets, juniors et seniors. Esca a ensuite confirmé sa suprématie aux championnats de Madagascar minimes, cadets, juniors et seniors en avril, en s’installant sur la plus haute marche du tableau des médailles. Le club a, lors de ce sommet national réalisé un doublé, raflé les titres par équipes masculine et féminine.

Objectifs

Et même pour les très petits, Esca a aussi fini premier au classement général des championnats d’Analamanga des poussins et benjamins, organisés en juin. Et lors de la dernière compétition de la saison, au tournoi du Capricorne à Toliara en juillet, Esca se contentait de la deuxième place au classement général, et second également en équipe chez les petits comme chez les seniors. « Le club est dans sa phase d’ascendance incessante actuellement, tout le monde sait qu’être un champion ou être premier est plus facile que de garder ce titre », a indiqué Haingo Rabetafika, présidente du judo Club Esca. « Notre objectif cette année c’est qu’un maximum de nos jeunes participe au tournoi international, au championnat d’Afrique, aux Jeux des îles, à l’Open international de la Réunion et des Mascareignes », a-t-elle poursuivi. Plusieurs compétitions figurent dans le calendrier de cette nouvelle saison, entre autres, la Coupe de Madagascar et l’Open international de la Réunion en février, les championnats de Madagascar en avril, les championnats d’Afrique cadets et juniors au Sénégal en mai, les Jeux des iles de l’océan Indien à l’île Maurice à la fin juillet, les Jeux africains au Maroc en août et la Coupe de Madagascar en décembre.

La direction technique dirigée par Yves Ravelojaona se dit fière de ces résultats, en sachant que beaucoup de travail reste à faire, en comptant sur l’appui de tout un chacun. Sous l’encadrement de cinq techniciens permanents, le club compte actuellement une centaine de licenciés.

