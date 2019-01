Andry RAJOELINA – « Je vous mènerai à bon port »

Le nouveau locataire d’Iavoloha se veut être un Président exemplaire. Il demande la contribution de tous aux efforts pour l’émergence de la Grande île.

Humilité et sacrifice ». Ce sont les mots de Andry Rajoelina, pour définir les principes qui dicteront l’exercice de son mandat à la présidence de la République. Un mandat qui sera marqué par « un changement radical de mentalité », affirme-t-il.

Avec humilité et sacrifice, le nouveau locataire d’Iavoloha assure qu’il travaillera dans le souci du bien-être de tous les Malgaches, sans exception. « Je m’engage solennellement devant vous à faire tout ce qui est dans mon pouvoir pour mener Madagascar sur le chemin de l’émergence », lance-t-il, en ajoutant, en conclusion de son discours, « voici un nouveau départ. Madagascar se lève ».

Comparant la nation malgache à un bateau à voile, le Président de la République soutient que bien qu’elle vacille, tangue « jamais elle ne sombre ». Se présentant comme le nouveau capitaine du navire Madagascar, Andry Rajoelina déclare, « je vous conduirai à bon port. Le port du développement, le port de la croissance, le port de l’émergence et le port de la réussite ». En malgache, il scande alors, « le moment de changer notre patrie, de le développer est venu ».

Voulant faire de son élection un tournant dans l’histoire de Madagascar, non seulement, sur la forme, qui est la première alternance démocratique que connait le pays, Andry Rajoelina soutient d’entrée que « dorénavant, les Malgaches seront des gagnants et non plus des perdants ».

Effort collectif

Il souligne ainsi, que les électeurs n’ont pas juste choisi un Président « jeune », mais aussi, « aussi une vision, un projet qui s’est transformé en convention ». Affirmant s’être préparé et avoir pris suffisamment de recul pour identifier les problèmes majeurs du pays et les solutions idoines, Andry Rajelina réitère son challenge de développer le pays « rapidement ». Pour y arriver, il lance, toutefois, un appel à la contribution de toutes les forces vives de la nation. « On me surnomme TGV, seul je marche vite, mais ensemble nous irons loin », indique-t-il.

Le nouveau locataire d’Iavoloha soutient qu’il est conscient du défi à relever et concède qu’il n’y arrivera pas tout seul. « Conscient de l’attente de la population, je connais l’ampleur des défis pour redresser Madagascar. (…) Pour cela j’ai besoin de chaque bonne volonté, de chaque once d’espoir car, l’émergence de Madagascar ne peut se faire sans l’effort et la cohésion de tous », affirme le Président.

« Nous allons transformer notre vision en action », soutient Andry Rajoelina. Dans son allocution, il a repris quelques lignes de ses promesses de campagne, comme la construction d’une ville nouvelle près d’Antananarivo. Les travaux devraient démarrer dès cette année. Doubler la production d’électricité durant ses cinq années de mandat est, aussi, un défi réitérer. Pareillement, pour l’industrialisation du pays.

Le Président de la République a ainsi, annoncé trois axes prioritaires qui résument ses défis. Le bien-être de la population, la transformation structurelle de l’économie et la restructuration de l’administration sont alors, les trois principaux objectifs pour mettre Madagascar sur l’orbite de l’émergence et au final du développement. Comme il le concède, un élan et un engagement collectif est nécessaire pour y arriver.