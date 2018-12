Présidentielle – Andry Rajoelina fait course en tête

Les chiffres provisoires publiés à 00 heures 40 minutes, placent Andry Rajoelina en tête des votes. Près de dix points le séparent provisoirement de Marc Ravalomanana.

En pôle position. La Commission électorale nationale indépendante (CENI), a commencé à publier les premiers chiffres des résultats provisoires du deuxième tour de l’élection présidentielle, hier, en fin de soirée.

À 00 heures 35 minutes, les résultats provisoires de cinq-cent quatre-vingt-dix bureaux de vote ont été publiés par la CENI et relayés sur les sites moov.mg et organge.mg. Les premiers chiffres donnent une avance d’un peu plus de dix points au candidat Andry Rajoelina, par rapport au candidat Marc Ravalomanana. À 00 heures 40 minutes, donc, le candidat numéro 13 a été crédité de 56,81% des suffrages exprimés contre 43,19% pour le candidat numéro 25.

Les deux candidats ont rencontré leurs partisans respectifs dans leur quartier général durant la soirée électorale d’hier. Que ce soit à Ivandry, chez Andry Rajoelina, ou à Bel’Air, chez Marc Ravalomanana, l’optimisme a été sur les lèvres et les visages.

Pour les Oranges, les premiers chiffres sont lus comme une confirmation de la première place acquise à l’issue du premier round de cette joute pour la conquête de la magistrature suprême.

Au coude-à-coude

Pour le camp des cravates rouges, comme l’affirment certains de ses membres sur les plateaux télévisés, hier, rien n’est encore joué. Les résultats des cinq-cents quatre-vingt-dix bureaux de vote traités publié, jusqu’à 00 heures 40 minutes ne permettent pas encore de fixer une tendance indéniable de l’issue du vote d’hier.

Vingt-quatre mille huit-cents-cinquante-deux bureaux de vote sont répartis sur le tout le territoire. Dans une publication sur sa page Facebook, la CENI indique qu’elle « s’efforce d’accélérer la publication des résultats, pour ce second tour ». Elle y explique la procédure de traitement et de publication des chiffres provisoires de l’envoi des versions scannées des procès verbaux (PV), par les Sections de recensement matériel des votes (SRMV), jusqu’à leur réception et compilation informatique au siège de la Com­mission électorale.

Les informations émanant d’Alarobia, où se trouve le siège de la CENI, indiquent que les bureaux de vote traités et dont les résultats sont provisoirement compilés et publiés, proviennent de divers districts de Madagascar. Quelques-uns seraient issus des bureaux de vote d’Antananarivo et de districts qui lui sont limitrophes. « Ils sont encore trop peu nombreux pour donner une idée de la tendance générale dans la capitale », rapporte un journaliste sur place.

Les résultats des décomptes de voix dans les bureaux de vote relayés par la Radio Madagasikara (RNM), et quelques médias privés, hier, en milieu de soirée, rapportent une avance du candidat Andry Rajoelina, dans plusieurs bureaux de vote dans les localités en « province ». Le candidat Marc Ravalomanana, lui, fait la course en tête dans des bureaux de vote dans les agglomérations « des Hautes terres ».

Certaines publications donnent une large avance au candidat numéro 13 dans des capitales régionales et quelques villes majeures. Le camp du candidat numéro 25 misent sur une déferlante lorsque les résultats venant de ses fiefs afflueront. Le candidat à la cravate rouge et ses ouailles semblent confiants en la possibilité d’une spectaculaire « remontada », grâce, notamment, aux voix dans les régions Analamanga, Vakinankaratra, ou encore, l’Alaotra Mangoro et Bongolava.

La remontée des résultats des régions à forte concentration d’électeurs comme Antananarivo, et plus largement la région Anala­manga, ou encore, à Antsi­rabe, et plus largement la région Vakinankaratra, ou encore, la région Antsinanana, pourraient changer la donne ou confirmer le classement provisoire. Seulement, au regard des décomptes de voix d’hier, Andry Rajoelina et Marc Ravalomanana tendent à être au coude-à-coude dans les deux plus grandes villes de Madagascar que sont Antananarivo et Antsirabe.