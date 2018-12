Nosy be Jazz Festival – Musique, mode et gastronomie sur le plateau

L’île aux parfums est conquise par l’esprit fraternel d’un jazz à la fois classique et contemporain. D’envergure internationale, le Nosy Be Jazz Festival rempile pour sa 3e édition.

Promesse d’un beau voyage musical de la part de Nosy Be Jazz Festival Organisation Commitee (Nbjfoc), depuis trois ans. Le Nosy Be Jazz Festival (NBJF) se redécouvrira pour une troisième édition qui s’annonce plus grandiose encore, du 18 au 22 avril de l’année prochaine. Débutant ainsi entre autres la saison des festivals en 2019, le NBJF promet d’enivrer une fois de plus l’île de Nosy Be ou l’île aux parfums, des saveurs d’un jazz exceptionnel et harmonieux. Gagnant en envergure au fil des éditions, s’affirmant même d’entrée, par sa portée internationale, le NBJF se redécouvre à travers une programmation plus enrichie.

Pour sa 3e édition, le festival prône la diversité et scande son amour pour la culture malgache sous toutes ses formes. Il y en aura pour tous les goûts, puisque la mode et la gastronomie seront aussi à l’honneur, le temps de ce festival de jazz. « Le programme de cette 3e édition s’avère être des plus copieux, on a en effet concocté un savoureux menu pour tous ceux qui s’y retrouveront. Le jazz et l’art culinaire y délecteront à la fois les oreilles des mélomanes et leurs papilles », souligne Niry Ravelojaona, président du Nbjfoc.

De nouvelles sensations

En exclusivité, du 18 au 22 avril, le NBJF se conjugue avec le Haify Mampihavana, un évènement d’art culinaire qui valorise la gastronomie typiquement malgache. Le tout concilié également avec le stylisme et la mode propre à la Grande île. Outre le Haify Mampihavana qui rejoindra Nosy Be pour l’occasion, la styliste Marie-Laure Jaomatana y exposera une nouvelle collection qui défilera aux rythmes du jazz. La musique étant toujours au cœur même de ce rendez-vous, le NBJF convie près d’une quinzaine de musiciens, de chanteurs et de groupes nationaux et internationaux à jouer sur ses nombreuses scènes. Il y aura entre autres, des artistes originaires d’Allemagne, de l’île de la Réunion, de l’île Maurice, de la France, du Brésil, de Cuba, de l’Espagne, des Etats-Unis et de Madagascar évidemment.

Ceci-dit, fidèle à lui-même, le festival accorde une grande place à la promotion du tourisme local. Plusieurs sites sont alors à découvrir, comme le Nosy Be Hôtel à Ambondrona, le Jazz Beach ou encore le Grand Bleu à Andilana, sans oublier le Road Show qui parcourra l’ile depuis Dzamandzar à la place du marché de Hell-ville. Plusieurs surprises restent encore à découvrir tout au long de ce festival, autant pour les musiciens que pour le public festivalier. Le NBJF confirme toujours sa collaboration avec le festival Bari In Jazz en Italie où des jazzmen malgaches seront sélectionnés pour y participer, après le festival en avril. Nosy Be n’attend plus que vous.