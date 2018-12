Natation – Mondiaux de Hangzhou – Six nouveaux records nationaux battus

La délégation malgache aux championnats du monde a été de retour au pays hier. Nos porte-fanions y ont actualisé quatre records nationaux en individuel et deux en relais.

Les porte-fanions de la Grande île ont actualisé six records nationaux aux championnats du monde sur bassin de 25 mètres. Ce rendez-vous mondial s’est déroulé du 9 au 16 décembre dans la ville de Hangzhou en Chine.

Quatre de ces records nationaux ont été signés par Lalanomena Anthony Andrianirina et Tiana Henintsoa Murielle Rabari­jaona et deux autres en relais. Le boursier de Thaïlande, Lalanomena Anthony Andrianirina a amélioré deux de ses propres temps, des records nationaux réalisés lors de la coupe du monde à Singapour le 17 novembre dernier.

Nomena a d’abord actualisé le record national du 50m dos, 27’’16 contre son ancien chrono de 27’’26 effectué il ya un mois. Il a été classé quarantième sur les cinquante engagés. Il a, par la suite, battu son ancien record national en 200m dos de 2’09’’90 contre 2’10’’05 qui date du 18 novembre.

Deux autres records nationaux ont été l’œuvre de Murielle. En 800m nage libre, la nageuse de Saint Michel a amélioré son ancien temps de 9’53’’81 qui date du 17 février 2012 en 9’44’’98. Elle a fini 28e sur 29 concurrents. Elle a été ensuite classée 39e sur 41 en 400m nage libre.

Murielle a parcouru la distance en 4’46’’08 pour le quatrième nouveau record de ce mondial contre son ancien chrono de 4’47’’63 du 16 février 2013. Et les deux autres records sont en relais avec une équipe composée de Nomena et Michel chez les garçons, Murielle et Samantha chez les filles.

Expériences

En 4x50m nage libre mixte, les mondialistes ont effectué cette épreuve en 1’48’’28 contre l’ancien record des nageurs de Saint Michel, 1’51’’24 du 25 février 2018. Et en 4x50m quatre nages mixte, la formation malgache a actualisé l’ancien temps réalisé par l’équipe de Saint Michel le 24 février 2018, 2’01’’70 contre 1’59’’05.

Quand aux résultats des deux autres nageurs, l’expatrié de l’Inde, Michael Herinaivo Rasolonjatovo a effectué l’épreuve du 100m dos en 59’’02 (42e/48) et du 100m nage libre en 53’’30 (84e/110). Samantha Rako­tovelo a, pour sa part, terminé 77e sur quatre-vingt- dix-sept en 100m nage libre (1.04.80) et 71e sur quatre-vingt-treize en 50m nage libre (29.39). Une première vague de la délégation malga­che a été de retour au pays ce lundi et la deuxième est arrivée hier.

« Disputer une telle compétition de haut niveau renforce toujours les expériences de nos nageurs…C’est aussi une occasion de consolider notre relation internationale avec les autres fédérations nationales surtout celles africaines dans la zone 4 », a confié Harivola Marie Sarah Razafindrainibe, directrice technique nationale et encadreur de l’équipe nationale en Chine.