Maurice – Le PM attendu au tournant

Dans la lutte contre les drogues et le VIH/sida, les mauriciens attendent plus des autorités. Un nouveau plan d’action nécessaire.

Le conseil, qui sera présidé par Pravind Jugnauth, doit travailler au plan d’action en matière de VIH/sida et au nouveau Master Plan sur les drogues. L’instance devrait se pencher sur la réduction de l’offre, les drogues synthétiques, le dépoussiérage de la loi et la réhabilitation entre autres. Les ONG espèrent des mesures efficaces après des années d’immobilisme.

Longtemps attendu, le High Level Drugs and HIV Council a été mis sur pied et annoncé lors du dernier Conseil des ministres. Il sera présidé par le Premier ministre. Pravind Jugnauth devrait tenir sa première réunion avant la fin de l’année, indique-t-on au niveau de l’hôtel du gouvernement. L’une des premières mesures concernera l’introduction d’une Drug Prevention Education dans le cursus scolaire dès le primaire.

Apres plusieurs années marquées par un certain désordre et de l’immobilisme, les organisations non gouvernementales (ONG) espèrent à présent des mesures fortes, concrètes et efficaces. «Le fait que le Premier ministre préside ce conseil devrait signifier que ce combat est redevenu prioritaire. Nous espérons que les choses iront plus vite désormais», estiment, en substance, les ONG.

Approche transversale

Ce conseil réunira plusieurs ministères, «law enforcing bodies» (organismes en charge de faire respecter la loi), des ONG et membres de la société civile. Il sera responsable de la mise en œuvre du Plan d’action national pour le VIH/sida 2017-2021 et du National Drug Control Master Plan 2018-2020. Un document préparé avec le concours de l’United Nations Office of Drugs and Crime (UNODC), qui est également très attendu par ceux engagés dans le combat contre le trafic et la consommation de drogue. Le dernier Master Plan remonte à plus de dix ans, soit le plan 2004/2009.

Le cadre de travail, qui devrait donner un sens de direction au gouvernement, à la police et aux ONG est en voie de finalisation et devrait bientôt être présenté au Conseil des ministres.

«Ce cahier des charges est important pour donner un sens d’orientation et bien définir le rôle de chacun dans le combat contre la prolifération des drogues», avance Imran Dhannoo, président du centre Dr Idrice Goomany.

