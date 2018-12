Formation – Première prépa business School français

Étudier en France a toujours été synonyme d’opportunité et de difficulté. Un nouveau concept a été initié afin de simplifier les procédures pour y arriver.

Facilitation. C’est l’objectif que se fixe l’Ecole Supérieure de Commerce et de Managment (ESCM Madagascar) en proposant, aux étudiants malgaches, un parcours académique français à travers une formation diplomante basée à Madagascar pour finir en France après trois ans d’études. Selon les enregistrements lors du dernier salon des études en France, organisé par Campus France, la mobilité des étudiants malgaches vers les établissements de l’hexagone a battu les records durant cette année avec un peu plus de mille départs vers les grandes écoles.

La plupart de ces étudiants en partance pour la France éprouvent pourtant de grandes difficultés. Entre le bon choix de cursus, des procédures administratives ou encore des frais de scolarité dans les écoles privées françaises, les nouveaux bacheliers ont encore du fil à retordre pour sortir gagnants dans leur projet de s’investir dans des études en France. « C’est un programme qui répond parfaitement aux exigences de l’enseignement des campus français tout en restant dans un environnement social familier pour se préparer sereinement au départ en France. Les étudiants suivront, d’abord, deux ans d’études en tronc commun à Madagascar afin de pouvoir s’imprégner du système français. La troisième année de licence s’effectuera automatiquement en France sans concours, sans dossier et sans entretien. Mais par simple avis du conseil de classe », explique Jonathan Ranjatoelina, directeur de l’ESCM.

Scolarité

Un peu moins de quinze millions d’ariary par an pour intégrer les formations pour les deux années de préparation dans la formule de l’ESCM. De l’autre côté, les frais de scolarité qu’il faut débourser pour les grandes écoles en France s’affichent à un peu plus de dix mille euros sans compter les frais de dossier administratif pour le billet de sortie depuis Madagascar.

Ainsi, le concept a été créé afin de faciliter l’intégration des étudiants à l’environnement des études en France tout en restant dans la Grande île avec des frais de scolarité moins coûteux. «Le programme donnera les bases dans différents domaines à l’instar du marketing, de la finance, de la gestion de ressources humaines, de la géopolitique ou encore de l’économie. Une fois que l’étudiant aura rempli tous les crédits des deux ans d’études de prépa, il pourra alors intégrer une des prestigieuses écoles françaises du groupe FIGS partenaire de l’ESCM à l’image de l’IDRAC, l’ILERI (école des relations internationales», explique Bénédicte Favre, directrice de France Interna­tional Graduate School. Ainsi, après le tronc commun, l’étudiant aura le choix entre une vingtaine de parcours pour terminer ses études en France avec l’accompagnement de l’ESCM tant sur le plan administratif que pédagogique.